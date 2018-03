Christiane Brunnée hat in Oberneuland das „Textbüro Bremen“ eröffnet.FOTO: STUBBE (Petra Stubbe)

Mit dem „Textbüro Bremen“ gibt es in Oberneuland ab sofort eine Adresse für professionelle Textberatung und Konzeption. Inhaberin Christiane Brunnée richtet sich mit ihrem Angebot gleichermaßen an Firmen und Privatpersonen. Während die Germanistin Geschäftskunden klassisch in Fragen rund um Unternehmenskommunikation und Werbung berät, beschreitet sie für Privatkunden teilweise neue Wege. „Ich unterstütze meine Kunden beispielsweise beim Verfassen von Lebenserinnerungen, Reden sowie bei formalem aber auch persönlichem Schriftverkehr“, erklärt die gebürtige Bremerin.

Ihren Leistungsumfang für Privatpersonen hat Brunnée außerdem um ein Vorleseangebot ergänzt. Es richtet sich sowohl an Senioren, denen das Lesen schwerfällt, als auch an Menschen, „die es einfach genießen, sich vorlesen zu lassen“.

Die Wahl der Lektüre richte sich dabei ganz nach dem Wunsch des Kunden. „Das kann das Lieblingsbuch, die Tageszeitung oder ein alter Brief sein – ganz nach Bedarf“, betont Brunnée, die das Vorlesen keinesfalls als Elite-Angebot verstanden wissen möchte.

Zu erreichen ist das Textbüro am Marwedeweg 41 unter Telefon 2052246. Weitere Information gibt es im Internet unter www.textbüro-bremen.de.