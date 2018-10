Der Getränke-Hersteller Berentzen ist im vergangenen Jahr noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Fehlbetrag des emsländischen Schnaps-Spezialisten wuchs 2013 von 1,6 auf 7,3 Millionen Euro, wie Berentzen gestern mitteilte. Vor allem der Verlust der Pepsi-Lizenz und schwierige Geschäfte in China seien für das negative Ergebnis verantwortlich, sagte Berentzen-Vorstandssprecher Frank Schübel. Ab Ende 2014 vermarktet Berentzen die Marke Pepsi nicht mehr in Deutschland. Der Umsatz (ohne Branntweinsteuer) stieg von 148 auf 152 Millionen Euro. 2013 waren an elf Standorten in sechs Ländern 468 Mitarbeiter beschäftigt – zwölf weniger als im Vorjahr. Sehr positiv habe sich der türkische Markt entwickelt, auch auf dem deutschen Heimatmarkt konnte Berentzen nach Schübels Worten Marktanteile gewinnen. Er rechne damit, dass sich dieser Trend fortsetzt.