Die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) soll mehr Geld erhalten. Foto: Roland Scheidemann (dpa)

Dieser Beschluss wird derzeit in den einzelnen Landesparlamenten abgestimmt», sagte die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann. Die NADA begrüßt diesen Schritt nachdrücklich. «Denn das Projekt unterstreicht die Wichtigkeit der Verstärkung der Prävention als nachhaltige Form der Anti-Doping Arbeit», ergänzte Gotzmann.

Der Beschluss, dass sich alle Bundesländer von diesem Jahr an mit bis zu 500 000 Euro an der Finanzierung beteiligen sollen, war bereits im November bei der damaligen Sportministerkonferenz in Neu-Isenburg gefasst worden. Seinerzeit wurde auch festgelegt, dass das Geld in die Präventionsarbeit der NADA fließen wird.

Für 2014 standen der NADA insgesamt rund 7,8 Millionen Euro zur Verfügung. Im vorolympischen Jahr werden es 9,8 Millionen Euro sein.