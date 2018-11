Neben Fachbesuchern und Messe-Neugierigen sind auf der CeBIT auch Jobbewerber unterwegs. Diese sollten sich entsprechend auch präsentabel kleiden. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv (dpa)

Viele suchen auf der CeBIT nach dem ersten oder nach einem neuen Job. Dabei sollten Messebesucher auch im als locker geltenden IT-Bereich auf ihr Äußeres achten. «Man sollte nicht zu salopp daherkommen», sagte die Karriereberaterin Ute Bölke aus Wiesbaden. Auch bei Unternehmen aus der Technologiebranche sei beim Aussehen gesundes Mittelmaß gefragt. «Etwas formeller als in Jeans und T-Shirt sollte es schon sein.»

Die Expertin empfiehlt - unabhängig von der CeBIT - eine gute Präsentation des eigenen Profils. «Eine schicke Variante sind Kurzpräsentationen auf Tablets, die Bewerber den Personalern zeigen können.» Generell sollte man auch Kurzlebensläufe und Visitenkarten parat haben. Aber Bölke rät insbesondere zur Nutzung digitaler Varianten: «Vielleicht kann man auch schon vor der Messe über Karriereportale und soziale Netzwerke Kontakt zum Unternehmen knüpfen und einen Termin ergattern.» Über Netzwerke im Internet wie Xing und LinkedIn können Bewerber auch gezielt auf Unternehmen zugehen.

Die Expertin rät zu einer detailgenauen Vorbereitung, um auf einer Messe einen Job zu finden. Unter anderem sollten sich Bewerber vorher das Ausstellerverzeichnis besorgen und sich die interessantesten Unternehmen raussuchen. Und dann heißt es zeitig aufstehen: «Bewerberinnen und Bewerber sollten früh erscheinen, wenn die Teams an den Messeständen noch fit sind», sagt Bölke. Die ihnen wichtigsten Unternehmen sollten Bewerber daher auch zuerst ansteuern.

Auf der CeBIT, die in diesem Jahr vom 5. bis zum 9. März in Hannover stattfindet, trifft sich jährlich die weltweite IT- und Telekommunikationsbranche. Viele nutzen die Schau dabei zur Jobsuche. Die Veranstalter unterstützen sie dabei. Die CeBIT hat mit dem Online-Jobportal Monster wieder eine Stellenbörse für die Messe eingerichtet. Außerdem stehen interessierten Unternehmen Räume für Einzelgespräche zur Verfügung. Zum Abschluss am Samstag, 9. März, gibt es den «Recruiting Day»: In Veranstaltungen und Vorträgen erfahren Absolventen wie Wechselwillige Neues vom IT-Stellenmarkt.