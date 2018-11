Bei einem Einbruch in das Bürogebäude eines Wertstoffbetriebes im Industriegebiet an der Max-Planck-Straße in Verden haben die unbekannten Täter nach Angaben der Verdener Polizei keinen Erfolg gehabt und mussten ohne Geld abziehen. Den Ermittlungen zufolge hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt verschafft und im Gebäude die Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchsucht. Beute machten die Täter nicht, die Flucht gelang ihnen derweil unerkannt, heißt es im Polizeibericht.

Weil sie von der Bremse auf das Gaspedal rutschte, hat eine 82-jährige Autofahrerin nach Angaben der Verdener Polizei am Dienstagmorgen in Kirchlinteln-Luttum einen Unfall verursacht. Wie ein Sprecher mitteilte, sei der Seniorin das Missgeschick passiert, als sie rückwärts auf die Straße Hinterm Berg fahren wollte. Das Auto durchbrach einen Zaun und kam an einer Hauswand zum Stehen. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 5000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.