Während der Bewohner sich im Garten aufhielt, hat eine unbekannte Frau am Montagvormittag aus einem Wohnhaus an der Annenheider Allee in Delmenhorst ein Portemonnaie gestohlen. Wie der Bestohlene anschließend der Polizei erzählte, hatte er die Frau, die zunächst gegen 10.30 Uhr unbemerkt ins Haus gelangt war, sogar nach der Tat noch wahrgenommen. Sie habe ihn jedoch unter einem Vorwand angesprochen und sei dann verschwunden, ehe dem Opfer der Diebstahl auffiel. Der Mann schätzte die Frau auf etwa 50 bis 60 Jahre. Sie soll ungefähr 1,65 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Sie habe akzentfrei deutsch gesprochen. Der Mann erinnerte sich außerdem an einen knielangen Rock oder ein knielanges Kleid in anthrazit. Hinweise erbittet die Polizei in Delmenhorst unter 0 42 21 / 1 55 90.



Ausgerechnet in sein eigenes Elternhaus an der Langenwischstraße in Delmenhorst ist ein 17-jähriger Junge am Montagnachmittag eingebrochen. Mit Unterstützung eines gleichaltrigen Freundes hebelte der Jugendliche die Terrassentür auf. Drinnen steckten die beiden Bargeld ein. Die Ermittlungen der Polizei erhärteten schnell den Verdacht, dass die Einbrecher keine Unbekannten waren. Insgesamt verursachten die beiden Jugendlichen einen Schaden von etwa 300 Euro.



Drei weitere Einbrüche beziehungsweise Versuche hat die Polizei in Delmenhorst für die vergangenen Tage registriert. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gelangten bislang unbekannte Täter in Büroräume am Hasporter Damm auf der Höhe zwischen Uferweg und Strehlener Straße. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten unter anderem Bargeld. In der Zeit von Sonnabennachmittag bis Montagmorgen knackten unbekannte Täter die Eingangstür einer Fahrschule an der Düsternortstraße und ließen elektronische Geräte mitgehen. Von einer Gaststätte an der Orthstraße zogen unbekannte Einbrecher dagegen in der Nacht zu Dienstag unverrichteter Dinge wieder ab. Insgesamt entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter 0 42 21 / 1 55 90 entgegen.



Ein Müllcontainer an der Fridtjof-Nansen-Straße und eine Mülltonne an der Schliemannstraße in Delmenhorst standen in der Nacht zu Dienstag in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. An beiden Brandorten griff das Feuer jeweils auf eine Hecke über und beschädigte zudem in einem Fall Holzbohlen und in dem anderen Fall einen Zaun. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise sind unter 0 42 21 / 1 55 90 bei der Polizei in Delmenhorst erwünscht.



Auf einem Firmengelände an der Harpstedter Straße in Delmenhorst haben Unbekannte zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen ein Auto aufgebrochen und diverse Werkzeuge gestohlen. Am Montag zwischen 15.45 Uhr und 21.30 Uhr, wurde zudem die Heckscheibe eines an der Görlitzer Straße abgestellten Autos eingeschlagen. Dort wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0 42 21 / 1 55 90 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.



Einen Stau von bis zu vier Kilometern Länge im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Unfall am Dienstag auf der Autobahn 28 Richtung Oldenburg nach sich gezogen. Laut Mitteilung der Polizei hatte ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Leer gegen 7 Uhr im Bereich der Gemeinde Ganderkesee kurz hinter der Anschlussstelle Ganderkkesee-Ost beim Einscheren von der Überholspur auf den Hauptfahrstreifen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kollidierte mit der Außenschutzplanke und kam quer zur Fahrbahn auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Hauptfahrspur. Den Schaden am Fahrzeug schätzten die Beamten auf 3000 Euro, hinzu kamen etwa 1500 Schaden an den Schutzelementen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der aus Syrien stammende Fahrer entgegen seinen Angaben, einen griechischen Führerschein zu besitzen, nicht hätte fahren dürfen. Er hatte das Steuer am frühen Morgen von dem 21-jährigen Halter des Wagens übernommen. Der war auf den Beifahrersitz gewechselt, nachdem die Polizei bei einer Kontrolle festgestellt hatte, dass seine Fahrerlaubnis erloschen war. Nun haben beide Verfahren am Hals.



Leichte Verletzungen hat sich ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag auf der Delmestraße in Ganderkesee zugezogen. Nach Angaben der Polizei missachtete der 57-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades an der Kreuzung mit dem Schlutterbrink die Vorfahrt eines Autos, das von einer 55-jährigen Delmenhorsterin gesteuert wurde. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzte die Polizei auf etwa 10 000 Euro.



Ebenfalls leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Bookholzberg erlitten. Laut Polizeibericht wollte eine 71-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee von der Stedinger Straße nach links in die Huder Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrer, der ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee kommt, und nahm ihm die Vorfahrt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 1650 Euro.



Unbekannte haben in der Zeit von Sonnabendnachmittag bis Montagmorgen in der Gemeinde Hude drei Einbrüche verübt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde an der Hurreler Straße ein Abfüllautomat für Milch aufgebrochen und der darin befindliche Behälter mit Bargeld entwendet. Außerdem suchten Einbrecher gleich zwei Gebäude der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde heim. Im Büro der Pastorei an der Vielstedter Straße, dessen Fenster sie aufgehbelt hatten, erbeuteten die Täter etwas Bargeld. Aus dem Martin-Luther-Gemeindehaus an der Waldstraße nahmen sie dagegen anscheinend nichts mit. Wie viel Schaden sie in den drei Fällen anrichteten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, sollten mit der Polizei in Wildeshausen unter 0 44 31 / 94 11 15 Kontakt aufnehmen.



Auch ein Vereinsheim am Birkenbuschweg in Dötlingen war das Ziel von Einbrechern. Nach Erkenntnissen der Polizei kamen sie zwischen Sonntag- und Montagabend. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nicht nur, sondern verwüsteten sie teilweise regelrecht. Als Beute fiel ihnen ein Messgerät in die Hände. Wie viel Schaden sie anrichteten, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wildeshauser Wache unter 0 44 31 / 94 11 15 zu melden.