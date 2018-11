Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde an der Stuhrer Landstraße in Stuhr eingebrochen. Laut Polizeibericht stahlen die Täter daraus ein Sparschwein inklusive Bargeld. Der Schaden liegt bei rund 350 Euro. In derselben Nacht brachen Täter auch in ein Autohaus, ebenfalls an der Stuhrer Landstraße, ein. Dort durchwühlten sie einen Büroraum, stahlen jedoch nichts. Der Schaden dort beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Weyher Polizei unter der Telefonnummer 0 421 / 80 660 entgegen.

2000 Euro Schaden sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Montagnachmittag auf der K103 in Bassum ereignet hat. Dort fuhr gegen 15.30 Uhr ein 75-jähriger mit seinem Traktor und zwei Anhängern in Richtung Stelle, als plötzlich die Fahrerkabine aufging und die Tür nach hinten schlug, heißt es seitens der Polizei. Dadurch zersprang die Glasscheibe, die anschließend mitsamt Türhalterung auf die Motorhaube eines entgegenkommenden Autos schlug, wodurch der Wagen erheblich beschädigt wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Twistringen unter der Rufnummer 0 4243 / 94 24 20 in Verbindung zu setzen.

Ohne sich um einen angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich am Dienstag gegen 17.40 Uhr ein Autofahrer vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes „Zum Hackepark“ in Syke entfernt, wo er zuvor beim rückwärtigen Ausparken einen anderen Wagen am vorderen rechten Radkasten gestreift hat. Die geschädigte Autofahrerin merkte sich jedoch das Kennzeichen, sodass der Halter des anderen Wagens schnell ermittelt werden konnte, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum tatsächlich Fahrer dauern jedoch an. Der angerichtete Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Mit 2,67 Promille war am Dienstag gegen 19.15 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer auf der B51 in Richtung Bassum unterwegs. Als er nach rechts in die Nordwohlder Heide abbiegen wollte, kam er nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Straßengraben, wo das Fahrzeug auf die Seite kippte. Der Mann blieb dabei unverletzt, das Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Beamten. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.