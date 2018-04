Auch ein schlichtes Advents-Frühstück kann zum Spektakel werden. Gestern Morgen schmiert sich Ursula von der Leyen in der Kantine im Camp Marmal in Masar-i-Scharif – bedrängt von mehr als 40 Kameraleuten, Reportern und Fotografen – ein Marmeladen-Brötchen. Vor wenigen Minuten ist sie in Afghanistan angekommen. Das Frühstück ist der erste Kontakt der ersten Verteidigungsministerin Deutschlands mit Soldaten im Einsatz.

Damit der nicht so schwer fällt, sitzen ihr drei Mitglieder der Sanitätskompanie gegenüber. Von der Leyen ist Ärztin. „Ich komme ja aus der Branche“, stellt sie sich vor. Als erstes will die neue Oberbefehlshaberin der Bundeswehr wissen, wie die Kommunikation mit der Heimat läuft. Telefon? Skype? „Mir ist wichtig zu zeigen, ich bin für die Soldatinnen und Soldaten da. Da können sie sich fest drauf verlassen.“

Von der Leyen wollte unbedingt noch vor dem Jahreswechsel nach Afghanistan. Infrage kamen nur das Wochenende vor Heiligabend oder die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Wahl fiel schließlich auf den vierten Advent, obwohl der Mutter von sieben Kindern der Sonntag eigentlich heilig ist.

Sie wolle einen „Einblick in die Lebenswirklichkeit“ der Soldaten bekommen, sagt die Ministerin etwas umständlich. „Das ist schon etwas anderes als das, was man in der Theorie bei den sehr guten Einweisungen im Ministerium erfährt.“

Der Blitzbesuch soll sie aber auch auf anstehende Entscheidungen vorbereiten. Das Mandat für das letzte Jahr des Bundeswehr-Kampfeinsatzes in Afghanistan muss bis Ende Februar vom Bundestag verabschiedet werden. Ebenfalls im Februar wollen die NATO-Verteidigungsminister entscheiden, wie es nach 2014 in Afghanistan weitergehen soll. Deutschland ist bereit, sich mit bis zu 800 Soldaten an einem Folgeeinsatz zur Ausbildung und Beratung der afghanischen Streitkräfte zu beteiligen.

Anschauungsunterricht vor Ort ist da hilfreich. Für die Ministerin ist Afghanistan genauso Neuland wie die Bundeswehr insgesamt. Die Dienstgrade hat sie noch gar nicht angefangen zu lernen. Bei den vielen Abkürzungen hat sie immerhin schon Tipps von ihren Amtskollegen bekommen.

Der Besuch im Camp Marmal ist für die CDU-Politikerin ein Grundkurs „Armee im Einsatz“. Ihr Programm reicht vom Gespräch mit der letzten deutschen Kampfeinheit in Afghanistan bis zum Besuch der Materialschleuse, in der Tausende Fahrzeuge und Container für die Rückkehr nach Deutschland vorbereitet werden.

Die spektakulären Bilder, die bei früheren Ministerbesuchen üblich waren, fehlen diesmal. Von der Leyen bleibt innerhalb der sicheren Mauern des Camps. Es gibt keinen Hubschrauberflug und auch keinen Abstecher mit einem Militärflugzeug nach Kabul. Das Tragen eines Stahlhelms oder einer Schutzweste bleibt ihr damit erspart. Auch sonst verzichtet die Ministerin auf modische Referenzen an die Truppe. Schwarze Hose, dunkle Jacke und Stiefeletten mit halbhohen Absätzen – so schreitet sie zunächst durch das Camp.

Für die Soldaten bedeutet der Medienrummel zwar Stress. Die Aufmerksamkeit ist andererseits genau das, wonach sie verlangen. „So was ist die beste Chance zu zeigen, was wir machen“, meint der 37-jährige Hauptfeldwebel Enrico B. Dass nun eine Frau die Befehlsgewalt über die Bundeswehr hat, beklagt hier zumindest öffentlich niemand. Enrico B sagt: „Wir sind generell in einem Neuerungsprozess und das ist genau, was die Bundeswehr braucht.“