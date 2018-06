Dies teilt der Landvolkverband mit.

2011 hatte sich der Verein Bunte Felder auf Initiative der Landvolkkreisverbände Rotenburg-Verden und Bremervörde gegründet. Mit ihrer Initiative auf freiwilliger Basis verfolgen die beteiligten Landwirte mehrere Ziele. Sie wollen etwas für Bienen und Insekten sowie für die Akzeptanz der Landwirtschaft in der Bevölkerung tun. An der Initiative beteiligen sich insbesondere Mais anbauende Betriebe. Mais spielt nicht nur als Silomais in der Rindviehfütterung eine wichtige Rolle. In die Kritik geraten ist er in einigen Regionen des Landes als Rohstoff für die Bioenergieerzeugung. Aktuell sind allerdings sowohl beim Bau von Biogasanlagen als auch bei der Anbaufläche für Mais kaum mehr Zuwächse zu verzeichnen.

Die Initiative Bunte Felder beruht auf freiwilliger Basis und ist eigenfinanziert. Ein Naturschutz-Beirat gibt Tipps für die Auswahl geeigneter Flächen und Blühmischungen. Empfohlen wird eine Breite von rund sechs Metern.

Einmal pro Jahr begeben sich Landwirte und Naturschutz-Beirat auf eine Exkursion zu den Blühstreifen, um den Erfolg zu bewerten und für das kommende Jahr zu planen.