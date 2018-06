Das Blutspendemobil des Roten Kreuzes hält am Montag, 23. September, von 11 bis 17 Uhr auf dem Vorplatz der Schaubox am Universum, Wiener Straße 1 a, an. Alle Blutspender erhalten eine Stärkung im Restaurant Kubus und nehmen automatisch an einer Verlosung für Tageskarten für das Universum teil. Das Bremer Science Center veranstaltet diese Sonderaktion gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst. Genauere Informationen zur Blutspende im Internet unter www.blutspende-nstob.de.