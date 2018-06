Es ist schon eine beeindruckende Zahl, die da im Raum steht. Seit 36 Jahren existiert nun schon der Jugendaustausch der Brinkumer Sportvereine in Stuhr und dem Pendant in Frankreich – Ecommoy, eine zirka. 2000 Einwohner zählende Gemeinde im Department Sarthe, 20 Kilometer von Le Mans, der berühmten Rennstrecke, entfernt.

36 Jahre – das heißt 18 Mal dem Bus mit der einen oder anderen Träne im Auge hinterher winken, wenn die Gäste aus Frankreich wieder nach Hause fahren. Doch nur solange, bis die schönen Erinnerungen wieder überhandnehmen und den Blick auf die Woche richten, die hinter einem liegt. Denn eines ist allen Beteiligten immer wieder bewusst: im nächsten Jahr sehen wir uns wieder.

„Wir platzen aus allen Nähten“

Seit gut zehn Monaten wurde die nun anstehende Fahrt nach Frankreich vorbereitet. Flyer wurden verteilt, ein Stand auf dem diesjährigen Gewerbemarkt in Brinkum betrieben. Die Propaganda von Mund zu Mund funktionierte hervorragend. Und zwar so gut, dass eine neue Messlatte für die Teilnehmer gelegt wurde. „Wir platzen aus allen Nähten“, berichtete Stefan Hoyer, Präsident des deutschen Komitees. Die Nachfrage der jugendlichen Interessenten sei so zahlreich, dass weitere Werbeaktivitäten eingestellt werden konnten und die Plätze im Bus bereits seit Juni ausverkauft seien.

Und nun ist es soweit – in wenigen Tagen, am 07. Oktober 2016., fährt ein Bus an der KGS Brinkum vor, um 62 Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren und ihre Betreuer vom Komitee aufzunehmen. Das Gepäck ist schnell verstaut und die Reise kann beginnen. Aufgrund der Entfernung – der Bus ist zirka 14 Stunden unterwegs – wird kurz vor der Grenze zu Frankreich ein Wechsel des Busfahrers vorgenommen. Anschließend geht es die ganze Nacht weiter auf der Autobahn, bis die Gästeschar am Samstagmorgen gegen 10 Uhr vor dem Gemeindehaus in Ecommoy ankommt.

Es dauert nur wenige Augenblicke – dann werden sich Menschen wieder in den Armen, die teilweise seit Jahrzehnten eine innige Freundschaft verbindet. Während der Busfahrer beim Reisegefährt und dem Gepäck bleibt, strömt der Besuch aus Brinkum in die Empfangsräume, in dem es dann zum 18. Mal im Rahmen einer Willkommensveranstaltung heißt: „Bienvenue dans Ecommoy!“

Während die Komitee-Mitglieder bereits im Vorfeld Kenntnis über ihre Unterkunftsmöglichkeiten verfügen und ihre Gastgeber größtenteils bereits kennen, sind es die jugendlichen Gäste aus Deutschland, die neugierig auf ihren Stühlen hin- und herrutschen.

Schließlich werden die Namen aller Jungen und Mädchen im Wechsel aufgerufen und nach vorn gebeten, um ihre Coress oder ihren Copain kennenzulernen. Einige Teilnehmer sind schon einmal dabei gewesen und legen dementsprechend eine gewisse Coolness an den Tag. Aber spätestens am 15. Oktober, dem Tag der Abreise, werden auch dort feuchte Wangen zu sehen sein.

Ein Outfit für alle

Der Sportaustausch zwischen Brinkum und Ecommoy fand nun schon viele Male statt. Da heißt es auch, nicht stehenzubleiben und ständig nach neuen Möglichkeiten zu suchen, um die Arbeit im Komitee motivierend und ideengebend zu gestalten. Eine Idee dabei ist, den Mitgliedern ein einheitliches Outfit zu geben. Der zweite Vorsitzende Timo Asmus ließ hierzu seiner Kreativität freien Lauf und präsentierte verschiedene Entwürfe.

Wer sich über diesen Austausch informieren möchte, kann sich an Stefan Hoyer unter der Telefonnummer 0421/80 91 432 oder per Mail an stefan@brinkum-ecommoy.de wenden.

Die Homepage des Jugendaustauschs www.brinkum-ecommoy.de hält einige Bilder der vergangenen Jahre bereit, in denen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der beiden Gemeinden begegneten und an gemeinsamen Aktivitäten teilnahmen.