Das Bremer Blechbläser-Ensemble gibt am Sonntag, 5. Januar, ab 16 Uhr ein Neujahrskonzert in der Heiligenrode Klosterkirche. Vor dem Konzert will der Heiligenroder Posaunenchor vor der Kirche Weihnachtslieder spielen. Das teilte Iris Rose von der Kirchengemeinde mit. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.