Dagegen wird Tyrus McGee die Seestädter in Richtung Italien verlassen, teilte der Verein mit. Neuzugang Liggins unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Der 26-Jährige kam in der amerikanischen Profiliga NBA für die Oklahoma City Thunder, die Orlando Magic und die Miami Heat auf insgesamt 57 Einsätze. Der US-Amerikaner wird am Samstag in Deutschland erwartet und könnte bereits am Abend (18.30 Uhr) beim Derby gegen die EWE Baskets Oldenburg in Bremen sein Debüt geben.

