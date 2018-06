Ein buntes Durcheinander: In Bethel werden Briefmarken aus aller Welt sortiert, für Sammler in Tüten verpackt und verkauft.

Vergangene Woche besuchte die Schulleiterin der Grundschule Mittelstraße die Briefmarkensammelstelle in Bethel, um dort ein großes Paket mit Briefmarken abzugeben. Uwe Rethage nahm die Briefmarken freudig entgegen.

Die Schulleiterin tat dies im Auftrag des Lionsclubs, der eine Sammelstelle im Bassumer Rathaus eingerichtet hat, sowie als Leiterin der Grundschule, wo sich ebenfalls eine Sammelstelle befindet, ebenso wie in der Außenstelle in Neubruchhausen.

In Bethel freut man sich über das große Paket voller Briefmarken.

Die Briefmarkenstelle Bethel wurde bereits im Jahr 1888 gegründet. Seither werden hier Marken aus aller Welt aufbereitet, sortiert, für Sammler in Tüten und Päckchen gepackt und verkauft. Dafür werden alle Briefmarken gebraucht: mit und ohne Stempel, Sammlungen oder ein buntes Durcheinander. Wichtig ist nur, dass die Marken von Briefen und Karten so ausgeschnitten werden, dass ein Rand von mindestens einem Zentimeter bleibt, um die empfindliche Zähnung nicht zu beschädigen.

Viele Menschen, Schulen, Behörden, Vereine und Unternehmen sammeln schon seit vielen Jahren Marken für Bethel. So erreichen uns 29 Tonnen oder umgerechnet 128 Millionen Briefmarken. 125 Menschen mit Behinderung finden durch die Aktion „Briefmarken für Bethel“ eine sinnvolle Tätigkeit Sie können helfen, Arbeitsplätze für behinderte Menschen zu sichern. Derzeit entsteht ein bundesweites Netz offizieller Briefmarkensammelstellen. In vielen Schulen und Geschäftsräumen stehen bereits Sammelboxen. Kunden, Besucher und auch Mitarbeiter werfen dort ihre gesammelten Briefmarken ein. Ist eine Box voll, geht der Inhalt zurück an Bethel.