Die Frankfurter Buchmesse gewährt Flüchtlingen in diesem Jahr freien Eintritt. An den Besuchertagen (17./18. Oktober) seien kostenlose Tickets reserviert, kündigte Buchmesse-Direktor Juergen Boos in Frankfurt an. Es gebe bereits Anmeldungen von Gruppen aus Eritrea und Syrien. Sie würden mit muttersprachlichen „Paten“ über die Messe geführt. Die Messe arbeitet dabei mit Flüchtlingshilfsorganisationen zusammen, die die Gruppen zusammenstellen. Ziel der Messerundgänge werden vor allem die Verlage aus den Herkunftsländern sein, sagte Boos. Unter den mehr als 7000 Ausstellern seien auch viele Krisenländer. Sogar aus Syrien reisen laut Buchmessen-Sprecherin Katja Böhne Aussteller an. Die Frankfurter Buchmesse findet vom 14. bis 18. Oktober statt.