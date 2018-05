Proben derzeit für „Familienbande“: die Mitglieder der Lesumer Speeldeel. (Alexander Bösch)

Mit ihren sorgsam erarbeiteten Komödien gastieren sie Jahr für Jahr zwischen November und Februar an verschiedenen Spielstätten in und um Bremen.

Die ambitionierten Amateurschauspieler beweisen stets aufs Neue, dass „plattdüütsche“ Theaterstücke keineswegs ein Relikt aus der Mottenkiste des guten alten Ohnsorgtheaters aus der Zeit von Heidi Kabel und Henry Vahl sein müssen. So wie die Hamburger Kollegen kürzlich den Travestieklassiker „Ein Käfig voller Narren“ entstaubten und sich mitunter schon mal nachdenklichen Themen widmen, achten auch die Lesumer bei der Auswahl der Stücke auf Aktualität und Qualität.

2016 spielte die Gruppe „Miss Sofies Arfschaft“, eine Fortsetzung des Kultsketches „Dinner for one“. (Christian Kosak)

„Familienbande“, ein Stück von Claus Woberg, ist der neueste Streich der Amateurbühne. Mit der sklavischen Einhaltung der Gesetze nimmt es diese Familie nicht allzu genau. Anders ausgedrückt: Die „Flodders op Platt“ sind auf sympathische Weise ein bisschen kriminell. Den Titel „Familienbande“ kann man daher durchaus zweideutig interpretieren.

Opa Hoppedanz (Anselm Aschemann) ist ein wahrer Filou. Der gewitzte Greis hat einiges auf dem Kerbholz und im Laufe der Jahre manch ein krummes Ding gedreht. Schwiegersohn Otto Achtermann ( Jörg Jansen) ist als eher schusseliger Pantoffelheld nicht besonders gut angesehen. Da er aber nunmal in die nicht besonders gesetzestreue Familie eingeheiratet hat, muss auch er so manches Mal auf Räubertour gehen.

Luise Achtermann (Gerhild Berling) und die auf Ladendiebstähle spezialisierte Hildegard Achtermann (Hedi Menzel) buhlen wiederum auf durchtriebene Art um die Gunst von Wiegbert Stehnken (Martin Gresselmeyer). Als Glücksfee einer ominösen Reinigungsfirma tritt Barbara Lösekann in Erscheinung.

Auf die typischen Kapriolen eines plattdeutschen Schwanks müssen die Zuschauer selbstverständlich nicht verzichten. Da wird schon mal auf einen Apfelbaum geklettert, um zu sehen, ob Opa Hoppedanz beim Verfassen seines Testaments nicht durch die Fenster hindurch von den Lippen abgelesen werden kann, wenn er vor sich hinspricht. Wenn tote Gattinnen wegen der weitergezahlten Rente zunächst in der Tiefkühltruhe ruhen, kommt gar ein gepflegter Hauch Grusel ins Spiel. Eine Heiratsschwindlerin und ein Erpresser sorgen für jede Menge Verwicklungen.

„Wir haben diesmal lange gebraucht, bis wir die verwandtschaftlichen Beziehungen im Skript entwirrt hatten und uns richtig in die Charaktere einleben konnten“, sagt Hedi Menzel bei den Proben in der Schule am Mönchshof. Eine besondere Herausforderung sei diesmal, die Protagonisten, die im wahren Leben ungefähr gleich alt sind, derart überzeugend zu schminken und darzustellen, dass man ihnen abnimmt, den Opa beziehungsweise das Enkelkind zu verkörpern.

Hedi Menzel feierte im vergangenen Jahr ihr Debut in der Rolle der Köchin in „Miss Sofies Arfschaft“, einer Fortsetzung des Kultsketches „Dinner for one“. In den „Familienbanden“ sagt sie in der Rolle der Hildegard dieses Mal Sätze wie „De Suppsack muss ja to supn heben!“ Schließlich will das windige Familienoberhaupt Opa Hoppedanz mit den „täglichen Dingen des Lebens versorgt“ werden – ohne dafür unnötig viel Geld berappen zu müssen.

Wie im vergangenen Jahr führt Martin Kesselmeyer Regie. In der Hamburger Theatergruppe Spunk machte der ausgebildete Schauspieler erste Regieerfahrungen. Nach Engagements im Waldau-Theater und im Weyher Theater hat Kesselmeyer Gefallen an der Regiearbeit bei der niederdeutschen Bühne gefunden. In den „Familienbanden“ kitzelt er diesmal nicht nur als Regisseur die Spielfreude aus den Akteuren heraus, sondern verkörpert überdies Wigbert, der sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden kann. „Wiggi ist ein Filou und Schleimer. Je nachdem, wo er seinen Vorteil sieht, geht er mal zu einer und dann zur nächsten“, sagt Kesselmeyer. Für die Rolle des „Wiggi“ hat der Bremer sich von seinem Grundsatz, Regie und Schauspiel zu trennen, verabschiedet. „Ich finde es eigentlich problematisch, Regie zu führen und gleichzeitig mitzuwirken, aber für diese Rolle hat sich einfach niemand Passendes gefunden!“ Angesichts der Anzahl der zur Verfügung stehenden Mimen und des Personals von fünf Frauen und vier Männern in dem Stück, habe sich die „Familienbande“ geradezu aufgedrängt.

Zur Vorgehensweise der Theatergruppe gehört es, nach sorgfältiger Auswahl des Stücks Passagen zu streichen, die die Handlung nicht unbedingt voranbringen und unverständliche Begriffe durch Bremer Platt zu ersetzen. „Es geht vor allem darum, gut unterhalten zu werden, nicht darum, unbedingt mit einer bestimmten Moral nach Hause zu gehen“, umreißt Kesselmeyer seinen Grundsatz. Für sämtliche niederdeutsche Bühnen gilt, dass es von Seiten der Verlage keine Freigabe gibt, wenn ein Stück im Umkreis von 60 Kilometern von zwei Theatergruppen gleichzeitig aufgeführt werden soll. Als Wanderbühne ohne feste Spielstätte sind die Mitglieder der Lesumer Speeldeel darauf angewiesen, ein problemlos transportables Bühnenbild mit nicht allzu sperrigen Requisiten zu haben. Premiere wird wie immer in der Lesumer Schule am Mönchshof sein. „Wir sind sehr froh über das Entgegenkommen der Schule, hier proben und spielen zu können“, freut sich Anselm Aschemann, der bei der Speeldeel seit Jahren für seine Regiearbeit geschätzt wird.

Traditionell gastiert man am zweiten Advent in der Strandlust. Für den obligaten Silvestertermin in Schwanewede konnte die Schützenhalle als Ausweichtermin gebucht werden, nachdem der Spielbetrieb in der Palette eingestellt wurde. Im vergangenen Jahr spielte als besonderes Bonbon das Theater-„Urgestein“ Irene Lücken eine kleine Rolle. Die hochbetagte gebürtige Hamburgerin mischt seit 1964 in der plattdeutschen Theaterszene mit. Traditionsbehaftet ist die Lesumer Speeldeel ohnehin.

Die Gründungsversammlung fand 1934 statt, der offizielle Eintrag ins Vereinsregister erfolgte drei Jahre später auf Anregung des „Plattdütschen Kring“. Auf Wunsch der Gründungsmitglieder übernahm damals Anton Gerdes den Vorsitz der Lesumer Laienspielgruppe. Er sollte ihn für die nächsten 27 Jahre behalten. Im Nachkriegsdeutschland wurde die Gruppe wegen ihrer Zugehörigkeit zur Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ vorübergehend verboten. Dank der Zustimmung der amerikanischen Militärregierung wurde sie jedoch bereits 1946 wieder zugelassen. Als Zugeständnis mussten im Zuge des Entnazifizierungsprogramme alle Schauspieler über 18 Jahre ihre Lebensläufe darlegen. Erst danach erhielten sie die begehrten Nachtausweise, die zur Durchführung von abendlichen Aufführungen erforderlich waren.

Ein weiteres „Urgestein“ der Lesumer Speeldeel war Herbert Kück, der 1946 seine Theaterlaufbahn mit dem Schwank „Grode Kinder“ begann und der Truppe insgesamt 55 Jahre lang treu blieb. 1998 wurde dem inzwischen verstorbenen Mimen die Ehrenmitgliedschaft auf Lebenszeit verliehen. Die Premiere von „Familienbande“ ist am Sonnabend, 12. November, um 17 Uhr an der Schule am Mönchshof in Lesum. Weitere Aufführungstermine und Informationen unter www.lesumer-speeldeel.de.