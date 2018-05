Zu entdecken gab es dort auch wieder die wunderschönen Werkstücke aus alten Leinenstoffen, die von der AG „Lust & Leinen“ des Ehmken Hoff gefertigt werden. Verziert mit Holzknöpfen oder liebevollen Motiven aus buntem Stoff sind die Kleider, Kissenbezüge und Taschen echte Unikate und ganz besondere Hingucker. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, die originellen Textilien genau zu betrachten, zu stöbern und sich für sonnige, aber natürlich auch für die grauen Herbsttage mit bunten Leinenaccessoires einzudecken. Viele haben sich während des Kartoffelmarkts spontan in eine neue Lieblingstasche oder ein neues Kleid „verliebt“. Die Mitglieder der AG Lust & Leinen laden übrigens immer an jedem letzten Sonntag im Monat zur offenen Nähstube ins Café des Kulturgutes ein, in der sie allen Interessierten Einblicke in ihre Arbeit gewähren und natürlich auch ihre Werkstücke zum Verkauf anbieten.