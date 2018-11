Nach den Erfolgen bei den Oberbürgermeister-Wahlen in Bonn und Oberhausen rechnet sich die CDU gute Chancen auch in anderen nordrhein-westfälischen Großstädten aus. „Auch in Großstädten kann man mit den richtigen Persönlichkeiten als CDU Wahlen gewinnen“, sagte NRW-Landeschef Armin Laschet am Montag in Berlin. Die CDU hatte zuletzt bei Kommunalwahlen zahlreiche Niederlagen erlitten. In keiner der deutschen Großstädte mit mehr als 500 000 Einwohnern stellt sie derzeit den Oberbürgermeister. Zuletzt verlor sie im Sommer den OB-Sessel in Dresden.

Am Sonntag war die CDU jedoch in Oberhausen und Bonn erfolgreich. In Oberhausen muss die SPD nach fast 60 Jahren den Posten des Oberbürgermeisters abgeben. Neuer Chef im Rathaus wird der CDU-Politiker Daniel Schranz. Bonn erhält nach mehr als 20 Jahren wieder einen Oberbürgermeister von der CDU. Der indischstämmige CDU-Kandidat Ashok-Alexander Sridharan erreichte knapp die absolute Mehrheit.

Am 27. September kommt es zu Stichwahlen in Kommunen, in denen am Sonntag kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht hatte. Gewählt wird dann unter anderem in Essen, wo der CDU-Kandidat Thomas Kufen mit 42,5 Prozent fast zehn Prozentpunkte vor SPD-Oberbürgermeister Reinhard Paß lag.