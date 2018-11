Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Cameron: Keine Schweigeminute für München-Opfer bei Eröffnungsfeier

London (dpa) - Der britische Premierminister David Cameron hat sich gegen eine Schweigeminute für die Opfer des Olympia-Attentats von München während der Eröffnungsfeier in London ausgesprochen. Für den Mord an elf Mitgliedern des israelischen Teams vor 40 Jahren müsse es eine «angemessene Erinnerung» geben, sagte Cameron. Er glaube, das sei geschehen. IOC-Präsident Jaques Rogge habe bereits im olympischen Dorf eine Schweigeminute eingelegt. Er selbst werde an einem Gedenkgottesdienst in der Londoner Guild Hall teilnehmen.