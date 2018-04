Dörte Horstmann führt das darauf zurück, dass das Suchtpotenzial von Cannabis – besonders von Jugendlichen – als zu gering eingeschätzt werde. "Die Cannabisprodukte von heute sind aber nicht vergleichbar mit den Joints von vor 30 Jahren", warnt die Drogenberaterin. "Cannabispflanzen werden mittlerweile professionell unter Laborbedingungen gezüchtet", weiß ihr Kollege Winfried Wigbers, Leiter der Fachstelle Rose 12 in Oldenburg. "Der Wirkstoffgehalt dieser Pflanzen ist heute bis zu 20-mal höher als früher."

Als klassische Einstiegsdroge nennt Winfried Wigbers Tabak. "Zigaretten sind das Erste, womit Jugendliche ihre Befindlichkeit regulieren, zum Beispiel wenn sie nervös oder aufgeregt sind." Wer nicht mit dem Rauchen angefangen hat, habe ein deutlich geringeres Risiko, nach anderen Drogen süchtig zu werden. Als positiven Aspekt des zurückliegenden Jahres sehen die Drogenberater, dass sie mit dem Landkreis einen neuen Vertrag abschließen konnten, in dem ihre Fachleistungsstunden deutlich erhöht wurden. "Und durch die Eröffnung der neuen Beratungsstelle in Brake am 1. Januar können wir im Landkreis jetzt an drei Standorten Hilfe anbieten", erklärt Winfried Wigbers.

Der dritte Standort ist seine Beratungsstelle in Oldenburg, die auch von Süchtigen aus Elsfleth und Berne aufgesucht wird. Die Drogenberatungsstelle Rose 12 hat in der Wesermarsch zwei Standorte: In der Blexersander Straße 6 in Nordenham und in der Schulstraße 20 in Brake. Termine können in Nordenham unter 04731/310992, in Brake unter 0171/9513475 sowie per E-Mail unter rose12@parlos.de vereinbart werden.

Hilfesuchende aus Elsfleth oder Berne können sich auch an die Beratungsstelle in Oldenburg, Alexanderstraße 14, 0441/83500 wenden.