„Cello pur“: So ist das Konzert überschrieben, das im Rahmen der Hagener Musiktage an diesem Sonntag um 19 Uhr in der Burg zu Hagen stattfindet. In diesem Jahr sind die Musiktage in der Hagener Burg den „Stars von morgen“ vorbehalten. So präsentieren sich Cellisten der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg in verschiedenen Besetzungen dem Publikum. Ihr Programm reicht vom Cello-Solo bis zum schmissigen Quartett. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn und Wilhelm Karl F. Fitzenhagen.

MTH