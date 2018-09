Als dann das Urteil tatsächlich verkündet wurde, spulte Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua dieselben Argumente der vergangenen Wochen ab: Der Gerichtshof habe sich von den USA instrumentalisieren lassen, er habe sich in innere Angelegenheiten eingemischt und damit die Souveränität Chinas verletzt. Das Außenministerium in Peking nannte das Urteil „null und nichtig“. Die Volksrepublik werde die Entscheidung weder „akzeptieren noch anerkennen“.

Dabei gibt es für die Richter keine Zweifel: China verstößt gegen internationales Seerecht. „Das Gericht kam zu dem Schluss, dass es keine rechtliche Grundlage dafür gibt, dass China historische Rechte in den Seegebieten beansprucht, die innerhalb der Neun-Stiche-Linie fallen“, urteilten die fünf Schiedsrichter. Die Chinesen hätten sich zudem in die philippinische Fischerei und

Ölförderung eingemischt und künstliche

Inseln errichtet. Mit ihren Bauarbeiten hätten sie dem Ökosystem vor den Küsten der Philippinen irreparable Schäden zugefügt. China habe eindeutig „die Souveränitätsrechte der Philippinen in deren exklusiver Wirtschaftszone verletzt“, heißt es in dem Urteil.

Die chinesische Führung beansprucht das gesamte Südchinesische Meer, das bis an die Küsten Vietnams, Indonesiens, den Philippinen und Malaysia reicht. China führt seinen Rechtsanspruch auf Karten zurück, die bis in das 15. Jahrhundert reichen. Schon in den 40er-Jahren hatte die damalige chinesische Regierung neun Striche in ihre Karten gezeichnet, die diese Grenzen markieren sollen. Doch unter Mao sah sich die verarmte Volksrepublik nicht in der Lage, diese Ansprüche geltend zu machen.

Erst im Zuge des wirtschaftlichen Aufstiegs fühlt sich China nun stark genug, das Territorium militärisch abzustecken. Das betreibt sie derzeit auch ganz massiv und erzürnt damit nicht nur die Philippinen. Auch Vietnam, Malaysia, Brunei und Indonesien protestieren gegen die Territorialpolitik. Die Philippinen wandten sich 2012 an den Ständigen Gerichtshof in Den Haag und reichten ein Schlichtungsverfahren gegen China ein. Peking reagierte prompt mit Wirtschaftssanktionen.

Doch auch die USA verfolgen eigene Interessen. Nach außen stellt sich Washinton hinter die kleinen Staaten. Tatsächlich aber rüsten auch die USA in der Region massiv auf. Anders als den Anrainerstaaten geht es den Amerikanern keineswegs so sehr um die reichen Fischbestände oder die vermuteten Gasreserven. Durch das Südchinesische Meer führt die inzwischen wichtigste Wasserstraße der Welt. Wer diese Region beherrscht, hat unmittelbar Einfluss auf ein Drittel des Welthandels.