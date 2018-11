Der aus Bulgarien stammende Verhüllungskünstler Christo präsentiert erstmals seine Werke in der Heimat. Unter dem Titel „Christo und Jeanne-Claude: Grafiken und Objekte“ zeigt die Kunstgalerie der Hauptstadt Sofia Grafiken und Fotos von weltbekannten Projekten des Künstlerpaares. Die Sammlung wurde von Christo selbst zusammengestellt. Der US-Staatsbürger Christo (80), der vor mehr als 50 Jahren seine damals kommunistische Heimat verlassen hatte, kam nicht zur Eröffnung seiner ersten Ausstellung in Bulgarien am Sonntagabend. Bis 22. November 2015 sind in der Städtischen Kunstgalerie im Zentrum von Sofia 130 Originalgrafiken sowie Fotos der Verhüllungsprojekte ausgestellt, die Christo von 1963 bis 2014 zusammen mit seiner 2009 gestorbenen Frau Jeanne-Claude schuf. Zu den bekanntesten Großinstallationen des international bekannten Künstlerpaares gehören der verhüllte Reichstag in Berlin, die Verhüllung von Pont Neuf in Paris sowie die Tore im New Yorker Central Park.