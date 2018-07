„Glücksspiel ist ein Problem, das ganz überwiegend Jungen betrifft. Bei Mädchen nimmt die problematische Nutzung Sozialer Netzwerke zu. Unser Ziel ist, die Prävention noch stärker geschlechtsspezifisch auszurichten“, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der aktuellen Daten. Demnach gaben 17 Prozent der männlichen Jugendlichen an, mehrmals monatlich an Glücksspielen teilzunehmen. Auch „daddelt“ etwa jeder zweite Jugendliche täglich am PC. Dagegen hat der als problematisch eingeschätzte Internetgebrauch vor allem bei Mädchen zugenommen. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen drei Jahren nahezu verdoppelt, vor allem durch die Nutzung von Facebook, Instagram und Co.

Rückläufig ist dagegen die Konsum von Rauschmitteln unter Schülern. Laut SCHULBUS gaben weniger 14- bis 15-Jährige an, häufiger Alkohol zu trinken. Ein Fünftel betreibt mindestens einmal monatlich „Binge-Drinking“ (fünf oder mehr Gläser bei einer Gelegenheit); 2012 waren es noch ein Drittel. Besonders positiv ist die Entwicklung bei Tabak. Hatten Mitte der 2000er-Jahre noch 70 Prozent der 14- bis 17-Jährigen mindestens einmal in ihrem Leben geraucht, so bejahen dies jetzt nur noch 35 Prozent. Auch Kiffen ist weniger angesagt. Der Anteil der Jugendlichen, die aktuell Haschisch und/oder Marihuana konsumieren, ist von 2012 mit 17 Prozent auf zwölf Prozent in 2015 gesunken. Der Konsum harter Drogen wie ­Ecstasy, LSD und Kokain spiele von den Fallzahlen her nur eine untergeordnete Rolle.