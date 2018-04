Olympia

Cortina zuversichtlich vor wichtigstem Turnier 2013

Bietigheim-Bissingen (dpa) - Mit Zuversicht und dem bewährten Kapitän Michael Wolf geht die deutsche Eishockeynationalmannschaft in das wichtigste Turnier der Saison. Bundestrainer Pat Cortina rechnet fest mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi.