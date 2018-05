LEICHTATHLETIK

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

DLV will Rehm fördern

Zürich. Der DLV will den behinderten Weitspringer Markus Rehm bei seiner sportlichen Entwicklung unterstützen. Dem Paralympics-Sieger wurde bei einem Treffen in Kienbaum angeboten, an Trainingslagern oder anderen Maßnahmen teilzunehmen.