Eine erste Gratulation erreichte die Spieler gleich nach der Partie. «Ein großartiger Auswärtssieg, Jungs», twitterte der verletzte deutsche Nationalspieler Dirk Nowitzki seinen Teamkollegen. Es war der sechste Erfolg im elften Liga-Spiel, nachdem der Meister von 2011 zuvor noch mit 83:103 bei den Indiana Pacers untergegangen war.

Ausschlaggebend für den Sieg von Dallas war die ausgeglichene Teamleistung. Gleich sechs Spieler punkteten zweistellig, darunter Nowitzkis Nationalmannschaftskollege Chris Kaman (15). O.J. Mayo war mit 19 Punkten erneut Topscorer seiner Mannschaft, die noch zur Hälfte mit 51:52 in Rückstand lag. «Wir haben das Spiel nach einer ermutigenden ersten Halbzeit und ein paar guten Minuten im dritten Viertel aus der Hand gegeben», sagte Trainer Rick Carlisle.

Am Ende waren die Gäste cleverer als die jungen Cavaliers. «Wir haben irgendwann aufgehört, komplett verrückte Dinge mit dem Ball anzustellen», sagte Carlisle und fügte an: «Im Moment versuchen wir einfach, herauszufinden, was für eine Art von Team wir sind.»

Top-Team der Liga bleiben die Memphis Grizzlies. Durch das 94:87 bei den Charlotte Bobcats feierten die Grizzlies den achten Sieg in Serie und festigten ihre Spitzenposition. Nur zum Saisonauftakt mussten sie ihre bisher einzige Niederlage einstecken. Auch die Boston Celtics haben sich bei der Rückkehr von Rajon Rondo wieder berappelt. Gegen die Toronto Raptors fuhren sie ein souveränes 107:89 ein und feierten ihren sechsten Sieg. Rondo, der bei der Niederlage gegen die Brooklyn Nets verletzt pausiert hatte, war mit 20 Assists der überragende Akteur.

Meister Miami Heat gewann bei den Phoenix Suns mit 97:88. Chris Bosh (24 Punkte) und LeBron James (21 Punkte) warfen die meisten Körbe. Durch das 101:80 gegen die Chicago Bulls bleiben die Los Angeles Clippers auch im fünften Match nacheinander ungeschlagen und drittbestes Team im Westen hinter Memphis und den San Antonio Spurs. Die Texaner gewannen daheim gegen die Denver Nuggets mit 126:100. Weiterhin sieglos sind die Washington Wizards (0:8), die zu Hause gegen Utah Jazz mit 76:83 den Kürzeren zogen.