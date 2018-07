Schon am Eingang des Flüchtlingsheims Reepschlägerstraße wiesen selbstgemalte Willkommens-Schilder und Luftballons auf etwas Besonderes hin. Seit einem Jahr besteht die Einrichtung, und nun wollten sich die Flüchtlinge und das Betreuerteam einmal bei all den Ehrenamtlichen und den Nachbarn bedanken. Aber nicht nur die augenblicklichen Bewohner hatten das Dankeschön-Fest in der Notunterkunft vorbereitet, sondern auch viele ehemalige, die schon in eigenen Wohnungen leben, kamen. Sie brachten selbst zubereitete Speisen aus Afghanistan, Syrien, Iran oder Eritrea mit.

Für die Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut, und wer wollte, konnte sich auch schminken lassen oder zusammen mit einem Gitarristen trommeln und singen. Die festlich gekleideten deutschen und ausländischen Erwachsenen hatten großen Spaß an kurdischen Mitmachtänzen und gemeinsamen Musizieren. Einheimische konnten ihren Namen in fremden Sprachen schreiben lassen.

Allen Flüchtlingen war anzumerken, dass sie sich dort in der familiären Umgebung noch immer wohlfühlen. Dieses Miteinander wurde erreicht durch die Aktivitäten der Ehrenamtlichen, beispielsweise der Kleiderkammer, Nähstube, Deutschunterricht, Fahrradwerkstatt, und durch ein einfühlsames Leitungs-Team.