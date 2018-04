Wobei sie für die A-Formation der TSG Ars Nova noch weiter geht: Denn sie fahren noch zu einem Aufstiegsturnier. Wird dieses erfolgreich abgeschlossen, winkt den Verdenern der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Das Turnier wird in Bietigheim ausgetragen. Für das B-Team ist noch der Aufstieg in die Oberliga möglich. Die Formation muss zu ihrem Aufstiegsturnier nach Pinneberg fahren.