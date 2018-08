Der Tag der Zahngesundheit am 25. September steht in diesem Jahr deshalb unter dem Slogan „Gesund beginnt im Mund – Zähneputzen macht Schule“.

Obwohl Zahnhygiene in den meisten Familien zum täglichen Ritual gehört, schlagen Zahnärzte gerade bei jungen Kindern Alarm. Professor Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer zeigt sich besorgt über den Mundgesundheitszustand, mit dem die Kinder ihre schulische Laufbahn beginnen: „Bei den Zwölfjährigen sind wir in der Mundgesundheit Weltspitze, aber bei den Sechsjährigen verläuft die Kariesreduktion deutlich langsamer und auf einem niedrigen Niveau.“ Zugenommen habe die frühkindliche Karies bei Kleinkindern. Zudem seien hohe Kariesraten bei Kindern aus sozial schwachen Familien zu beobachten.

Die Zahnärzteschaft arbeite an vielen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation. Einige der Angebote, wie die zahnärztlichen Kinderpässe, vermittelten die Bedeutung früher Zahngesundheitsuntersuchungen. Auch müssen Maßnahmen der Gruppenprophylaxe in den Kindertagesstätten eingeführt werden. In Bremen putzen die Kinder bereits in vielen Kitas ihre Zähne und lernen Mundhygiene von klein auf.

Auch Eltern stehen in der Pflicht, wenn es um die Zähne ihrer Kinder geht. Klar sollte sein, dass nach dem Frühstück und vor dem Zubettgehen die Zähne geputzt werden, optimal ist zusätzlich nach dem Mittagessen. Das Paket für die Pause soll frei von Süßigkeiten sein: Brot mit Käse und Wurst, Obst und Gemüse, Wasser, Milch oder Tee.

Selbst wenn Gruppenprophylaxe in Grundschulen bereits vielerorts stattfindet, die Schuluntersuchung der Zähne ersetze nicht die Individualprophylaxe, warnt die Zahnärztin Dr. Cordelia Rose mit Praxis in Schwanewede. „Beim Zahnarztbesuch wird intensiver auf die Zahnsituation des Kindes eingegangen als das in der Schule möglich ist, Das eine kann das andere nicht ersetzen.“ Rose wünscht sich, dass das Thema Zahnhygiene bundesweit etablierter Bestandteil in Grundschulen, Kitas und Krippen wird. Sie selber bietet zum Thema Zahngesundheit Projekte an, die Einrichtungen gern in Anspruch nehmen können, Infos unter Telefon 04209/919191.

Zudem sei die Schule eine Schnittstelle zweier Faktoren. Dr. Pantelis Petrakakis, erster Vorsitzender des Bundesverbandes der Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes: „Die Schulzeit legt den Grundstein für Bildung und lebenslange Mundgesundheit.“ Die Zusammenhänge von Bildung und allgemeinem Gesundheitsverhalten seien vielfach bestätigt. Belegt sei auch der Effekt der Gruppenprophylaxe: „Zähneputzen in Gruppen fördert die Zahngesundheit.“ Erhebungen aus kommunalen zahnärztlichen Diensten bestätigten, dass Grundschulkinder, die im Kindergarten täglich die Zähne putzten, gegenüber Kindern, die in der Einrichtung nicht putzen konnten, signifikant gesündere Zähne hatten. Die Schule stehe vor der Herausforderung, das eingeübte Verhalten fortzuführen, um eine Verschlechterung der Mundgesundheit zu verhindern.

AM