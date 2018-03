Hertha BSC hat erstmals unter Trainer Pal Dardai einen Großen der Liga geschlagen – und sich durch ein 2:1 (1:1) gegen Bayer Leverkusen in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt.„Die erste halbe Stunde war perfekt“, freute sich Dardai über den Erfolg gegen den Champions-League-Starter. „Die Jungs haben sehr gut gespielt.“ Vladimir Darida (7. Minute) und John Anthony Brooks (60.) hatten mit ihren Toren den fünften Berliner Heimsieg perfekt gemacht, Javier Hernández hatte im Olympiastadion zwischendurch für die Gäste ausgeglichen (28.).

Die Leverkusener ärgerten sich vor allem über einen frühen Platzverweis: Nach einer Roten Karte für Sebastian Boenisch (17.) musste die Mannschaft lange in Unterzahl agieren. Der Linksverteidiger war mit offener Sohle in einen Zweikampf mit Yanni Regäsel gegangen, traf das Hertha-Talent aber mit dem anderen Bein. Schiedsrichter Robert Hartmann zog nach Abstimmung mit seinem Assistenten Rot – eine sehr harte Entscheidung. „Für so ein Pipifax-Foul die Rote zu geben – nie im Leben war das ein Platzverweis“, meckerte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler.

Was nichts daran änderte, dass die Leverkusener nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen in eine unruhige Vorweihnachtszeit gehen. Mit weiterhin 21 Zählern rutschte die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt auf Rang neun ab. Und die nächsten Aufgaben haben es in sich – die Gegner heißen FC Barcelona und Borussia Mönchengladbach. „Wir hinken in der Liga hinterher“, räumte auch Völler ein.

Die Gastgeber dagegen belohnten sich für ihr mutiges Spiel. Eine tolle Kombination von Per Skjelbred und Ibisevic schloss Dardida zur Führung ab – es war das zweite Saisontor für den Neuzugang. Eine Standardsituation entschied das Spiel schließlich. Nach Eckball von Marvin Plattenhardt wuchtete Brooks die Kugel per Kopf ins Bayer-Tor, gleich drei Leverkusener Spieler sahen dabei untätig zu. Und der erste Hertha-Sieg gegen Leverkusen seit März 2009 war perfekt.

DPA