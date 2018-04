Schlafentzug, ständige Überwachung, kaum Tageslicht, kaum Besuch – Chapo Guzmán erlebt in diesen Wochen, was mexikanischer Knast für einen Schwerverbrecher wirklich bedeuten kann. Vorbei sind die Zeiten, als die Gefängnisaufenthalte für den Chef des Sinaloa-Kartells Hotelbesuchen glichen: Mit Essen nach Wahl, Partys, Drogen und Prostituierten. Nach seiner erneuten Festnahme Anfang des Jahres werden gegen Mexikos Großganoven Guzmán alle zulässigen und auch manche unzulässige Härte des mexikanischen Strafvollzugs angewandt. Er wird alle vier Stunden geweckt, angeblich um zu sehen, ob er noch lebt, er kann nicht mal seine Notdurft ungestört verrichten, wird dauernd in andere Zellen verlegt und ständig von abgerichteten Hunden bewacht, die auch sein Essen vorkosten. Seine Frau Emma Coronel beschwerte sich kürzlich sogar in einem TV-Interview, ihr Gatte werde gefoltert: „Die Regierung rächt sich an ihm für seine Flucht, die sie der Lächerlichkeit preisgegeben hat“.

„Er ist niedergeschlagen“

Nun hat der 58 Jahre alte Drogenboss, der unter Bluthochdruck leidet, offenbar genug: Er wolle in die USA ausgewiesen werden, so schnell als möglich, sagte sein Anwalt José Refugio Rodríguez einem mexikanischen Radiosender. „Es ist eine Verzweiflungshandlung meines Mandanten.“ Ein Mensch, der diesen Konditionen unterworfen sei, tue alles, um daraus zu kommen. „Er will, dass diese Folter aufhört“, sagte sein Anwalt. „Er ist niedergeschlagen, gedemütigt vom mexikanischen System.“

Rechtsanwalt Refugio habe Guzmán zu Beginn der Woche im Hochsicherheitsgefängnis Altiplano besuchen können und dabei den Auftrag erhalten, mit der US-Regierung einen Deal zu suchen, der Guzmán eine Strafminderung und die Unterbringung in einer Haftanstalt sichere, wo er nicht drakonischen Strafvollzugsmethoden unterworfen ist. „Guzmán ist sogar bereit, sich in allen Punkten für schuldig zu erklären.“ Bislang hatte er mit allen Rechtsmitteln versucht, seine Auslieferung in die Vereinigten Staaten hinauszuzögern.

Guzmán dürfte mit seinem Wunsch sowohl in Mexiko als auch den USA auf sehr offene Ohren stoßen. Die US-Justiz hat schon lange einen Auslieferungsantrag gestellt – und die mexikanische Regierung hat deutlich gemacht, dass sie ihren gefährlichsten Verbrecher lieber heute als morgen an den Nachbarn überstellen möchte. Die Angst vor einer dritten Flucht und der damit verbundenen Demütigung der Regierung wiegen hier schwerer als der Nationalstolz.

Spektakuläre Flucht

Allerdings verhandelt die US-Justiz gewöhnlich nicht über Deals mit Verbrechern, bevor sie überstellt werden. Erst nach einer Auslieferung sind Absprachen möglich. Das Auslieferungsverfahren dürfte nach Einschätzung des Anwalts mindestens zwei Monate dauern. Guzmán war am 8. Januar wieder geschnappt worden, nachdem er sechs Monate zuvor aus einem Hochsicherheitsgefängnis getürmt war. Damals soll er durch einen anderthalb Kilometer langen Tunnel in die Freiheit gelangt sein, der von dem Bad seiner Zelle in ein Haus jenseits der Gefängnismauern führte. Diese Flucht hat in der ganzen Welt für eine Mischung aus Kopfschütteln und Amüsement gesorgt.