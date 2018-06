Für die Handballerinnen des TV Oyten gab es in der 3. Liga im ersten Spiel ohne seine bisherige Haupttorschützin Jacqueline Reinhold keine Punkte. Beim TSV Nord Harrislee musste sich das Team von Trainer Sebastian Kohls mit 23:28 (9:12) geschlagen geben. Seine Mannschaft habe beim Gastspiel an der dänischen Grenze die nötige Frische vermissen lassen, erklärte Kohls. Obwohl der TVO durch einen Treffer von Linkshänderin Lena Schulz (5/1 Tore) mit 1:0 in Führung gegangen war, fand er beim Tabellensechsten nur schwer ins Spiel. Nach knapp elf Minuten waren die Gäste mit 1:6 ins Hintertreffen geraten. Nachdem Jana Kokot zwischenzeitlich per Siebenmeter zum 6:6 getroffen hatte, ging es zur Pause mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Kabine.

Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Teams bis zum 15:15 (43.) ein Match auf Augenhöhe. Als Nord Harrislee aber innerhalb von einer Minute drei Mal zum 18:15 traf, konnten die nur mit acht Feldspielerinnen angereisten Oytenerinnen nicht mehr kontern. Vielleicht habe am Ende die Kraft gefehlt, meinte Sebastian Kohls. „An der Abwehr hat es nicht gelegen. Vorne haben wir aber vielfach die falschen Entscheidungen getroffen.“

Dass neben Jacqueline Reinhold auch Marielle Juricke fehlte, wollte Sebastian Kohls nur bedingt als Grund für die Pleite gelten lassen. Auf die Platzierung in der Tabelle hat die Niederlage keine Auswirkung. Der TV Oyten bleibt Dritter, da der Vierte, die HSG OKT, überraschend beim abstiegsgefährdeten TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf Federn lassen musste.

TV Oyten: Kahler, Janßen – Engelke (7/1), Schulz (5/1), Kokot (4/3), Franke (2), Jakob (2), K. Kruse (1), Zitnikov (1), A.-L. Kruse (1)