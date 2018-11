In der Fernsehhow „Millionärswahl“ konkurrieren 49 Kandidaten um einen Millionengewinn. (SAT.1/ProSieben/Benedikt Mueller)

Wer wird Millionär? Dem Sieger der neuen Castingshow „Millionärswahl“, die im Januar abwechselnd bei Pro Sieben und Sat.1 läuft, winkt ein verlockend hohes Preisgeld. Doch wer den Gewinn von einer Million Euro einstreichen will, muss das Fernsehpublikum davon überzeugen, dass er das Geld verdient hat, denn am Ende bestimmen die Zuschauer den Sieger. Rund 27000 Teilnehmer haben sich nach Senderangaben online beworben und durften in einer ersten Abstimmungsrunde für sich trommeln – egal ob als fähiger Künstler, selbstloser Wohltäter oder begnadeter Selbstdarsteller. Die 49 besten Kandidaten haben es geschafft und dürfen in acht Fernsehshows (ab 9.1.) um die Gunst des Publikums und damit um das Geld buhlen.

Die neue Castingsendung mit Jeannine Michaelsen und Elton läuft donnerstags auf Pro Sieben und freitags auf Sat.1, jeweils um 20.15 Uhr. (sat1 pro sieben)

Es gehe darum, den ersten demokratisch gewählten Millionär Deutschlands zu küren, werben die Macher der Show vollmundig. Allerdings haben Steuerexperten schon im Vorfeld einen Wermutstropfen in den Siegersekt geträufelt: Das Finanzamt wird demzufolge fast die Hälfte des Gewinns einkassieren. Doch weil auch rund 500000 Euro noch viel Geld sind, wollen auf der Showbühne nun die unterschiedlichsten Teilnehmer um den Sieg konkurrieren und einander ausstechen – der Sender hofft auf lebhafte Diskussionen in den heimischen Wohnzimmern, wem das Vermögen mehr zu gönnen ist. Zu den 49 Kandidaten gehört unter anderem der Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbandes, der sich für die Legalisierung von Cannabis stark macht, das Naturschutzprojekt „Die Korallenwächter“, eine Gruppe engagierter junger Männer, die ein Seniorendorf in Schleswig-Holstein gründen wollen, oder ein querschnittsgelähmter 27-Jähriger, der als professioneller Rollstuhlskater für Staunen sorgt. Auch zahlreiche Musikformationen sind mit von der Partie, darunter die launigen Mitglieder der Nachwuchsband „Knallfrosch Elektro“, die unter anderem mit Freibier bei einer geplanten Tournee für sich wirbt. Moderiert wird die Show, die ein wenig an Formate wie „Wetten, dass..?“ oder „Das Supertalent“ erinnert, von Stefan Raabs früherem Showpraktikanten Elton (42), der mittlerweile die ZDF-Kindersendung „1, 2 oder 3“ leitet, gemeinsam mit Jeannine Michaelsen: Sie präsentiert im Fernsehen unter anderem die Show „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“. Eine bewertende Jury im Studio gibt es bei „Millionärswahl“ nicht, und so kann sich die 32-jährige Michaelsen einen kleinen Seitenhieb auf Shows wie Dieter Bohlens „Supertalent“ auf RTL nicht verkneifen: In „Millionärswahl“ dürften die Teilnehmer zeigen, was sie können, „ohne sich von einer Jury beleidigen lassen zu müssen“, betont sie.