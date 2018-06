Die Grande Dame der Familie:

Monica Borgward

Petra und Eric Borgward. (Frank Thomas Koch)

Die 73-jährige Monica Borgward ist das einzige noch lebende Kind von Carl Borgward und seiner zweiten Frau Elisabeth. Sie wohnt in einem Altbremer Haus in Schwachhausen und engagiert sich bei den Freunden des Rhododendron-Parks, der Uniwildnis, bei den Soroptimisten und im Verein für Angewandte Kunst AKB. Sie war 25 Jahre lang Galeristin für zeitgenössische und alte Glaskunst. Monica Borgward hat zwei erwachsene Söhne. Seit dem Tod ihrer Brüder fährt sie regelmäßig zu Borgward-Oldtimer-Treffen im In-und Ausland. www.monica-borgward.de

Petra und Eric Borgward:

Schreibt über Oldtimer: Peter Kurze.

Taschen- und Uhren-Produktion

Eric Borgward ist der Enkel von Carl F. W. Borgward und der Sohn von Peter C. F. Borgward. Der 49-jährige Kaufmann ist Markenbotschafter und Repräsentant der „Zeitmanufaktur“ des Uhrmachermeisters und Oldtimer-Fans Jürgen Betz. Die Firma verkauft handgefertigte Luxus-Zeitmesser in limitierter Auflage. Im Sommer startet eine Uhrenproduktion am Kirchweg 200 bei Koch & Bergfeld. Seine Frau Petra hat eine eigene Firma, „Borgward Bagforgood“, die edle Ledertaschen designt und produziert. Bei der Uhrenmanufaktur wie auch bei den Taschen legt man Wert auf „Made in Germany“.

Das Focke-Museum:

Fünfmal Borgward im Foyer

In der Eingangshalle des Focke-Museums erwarten die Besucher gleich zwei Borgward-Autos, dazu ein Konstruktionsmodell aus Holz, eine Bronzebüste von Carl Borgward und ein Reisekoffer für die Isabella. Die Autos sind eine Isabella Coupé von 1960 und ein Lloyd LP 400 von 1953. Aus Mahagoni ist das Urmodell der Arabella von 1959. Die Isabella kam 1998 als Geschenk ihres Besitzers Friedrich Meyer ins Haus. Das Mahagoni-Modell bildet die vollständige Außenform der echten Arabella ab. An diesem Modell wurden die Konturen und Maße für die Produktion (zum Beispiel Blechpresswerkzeuge für die Seitenwand) abgemessen. Das Focke-Museum hat rund 400 Exponate von und über Borgward, das meiste davon ist in Magazinen eingelagert.

Der Borgward Club Bremen:

Die Oldtimer-Fans

Der Borgward Club Bremen ist ein Verein, der 1981 von einem ehemaligen Borgward-Mitarbeiter gegründet wurde. Weltweit gibt es etwa 30 Borgward Clubs. Der Bremer Club hat über 110 Mitglieder und eine eigene Zeitschrift. Die Clubmitglieder treffen sich einmal im Monat zum Stammtisch und fahren gemeinsam zu Oldtimer-Treffen, zu Rallyes und Messen. Wer Mitglied werden will, muss nicht unbedingt einen Borgward-Oldtimer besitzen, aber Interesse an alten Borgwards, Lloyds oder Goliaths mitbringen. Die Mitgliedschaft kostet pro Jahr 50 Euro. Weitere Infos unter www.borgward-clubbremen.de

Die Lloyd-Garagen:

Parken auf historischem Grund

Hier können Oldtimer-Fans ihre rollenden Schätze parken – wenn sie denn in das Profil der Lloyd-Garagen passen, denn man will nicht nur eine Garage sein, sondern eine „Community“ von Gleichgesinnten. Die Halle mit ihren 80 Stellplätzen steht auf historischem Grund. In der Richard-Dunkel-Straße 122 residierten in den 1950er-Jahren die zum Konzern gehörenden Lloyd-Motoren-Werke. Inhaber der Firma ist Lutz Peper, der frühere Präses der Handelskammer. Das Wahrzeichen der Großgarage ist eine Limousine namens Lloyd LP 600.

www.lloyd-garagen.de

Fachbuch-Autor: Peter Kurze

Der Bremer Autor Peter Kurze gilt als einer der versiertesten Borgward-Kenner. Sein Vater war Fahrlehrer und hortete Borgward-Verkaufsprospekte. Kurze hat zahlreiche Bücher über das Unternehmen geschrieben und verfügt über eines der größten Bildarchive für Pkw, darunter über 100 000 Fotos der Borgward-Geschichte von 1946 bis 1961. Für den Verlag Delius Klasing hat Kurze mehr als 60 Autobücher geschrieben. Kurze betrieb in den 1980er-Jahren ein Geschäft für Ersatzteile und baute ab 1987 einen eigenen Verlag auf. Der 60-Jährige ist Beirat im Verein des Focke-Museums und im Forum für Fahrzeuggeschichte. Verlag und virtuelles Museum unter www.peterkurze.de.

Fahrzeug-Flotte ohne Museum:

Die Sammlung Kröll

Im Jahr 2003 wurde eine Flotte von 44 Borgward-Oldtimern aus Österreich an die Weser zurückgeholt, um sie vor dem Schrottplatz zu bewahren. Die Sammlung Kröll gehörte dem gestorbenen Präsidenten des Borgward Club Austria, Helmut Kröll. Die drei Bremer Enthusiasten Heiner Hellmann, Lüder Kastens und Edu Woltersdorf kauften die Sammlung von seiner Witwe. Allerdings haben sie bisher keinen Investor gefunden, der dafür sorgen konnte, dass die Sammlung restauriert und öffentlich zugänglich gemacht wird. Nur fünf Oldtimer sind bisher restauriert. Die Sammlung steht in der Überseestadt im Schuppen Eins an der Konsul-Smidt-Straße 20–26.