So jung und schon so uverzichtbar: Noah Ehrenfried von den Floorballern des TV Eiche Horn. (Ole Haukenfrers)

Er ist erst 20. Aber Noah Ehrenfried ist trotzdem schon dritter Kapitän bei den Floorballern des TV Eiche Horn Bremen. Außerdem trainiert er zwei Jugendmannschaften im Verein. Sein eigener Trainer Daniel Teetz bezeichnet den Center – nicht nur aufgrund seiner Position – deshalb als „zentralen Schlüsselspieler“. Seine Teamkollegen können insbesondere in schwierigen Partien stets auf ihn bauen.

Noah Ehrenfried selbst gibt sich bescheiden. „Ich spiele erst seit zwei Jahren kontinuierlich für die 1. Herren und sehe mich daher nicht als Führungsspieler“, sagt Ehrenfried, der vor gut zehn Jahren das Floorballspielen für sich entdeckte. Damals schaute er bei einem Spiel seines älteren Bruders Kai zu und war begeistert. „Insbesondere die Schnelligkeit sowie die Charaktere auf dem Feld haben mich begeistert“, erinnert sich der Zweitligaakteur, der seine Fußballschuhe nach nur einer Saison an den Nagel hängte und sich 2006 beim TV Eiche Horn für den Floorball entschied.

Dort wurde der damals Elfjährige von Daniel Plate trainiert, mit dem er seit 2011 zusammen auch in der 1. Herren spielt. „Ich habe zwei Jahre gebraucht, um meinen Platz im Team zu finden. Mit der Zeit habe ich dann meinen eigenen Spielstil entwickelt und mich schließlich in die Mannschaft gekämpft“, sagt Noah Ehrenfried.

Kampf und Leidenschaft sind auch die zentralen Stichwörter, die Ehrenfrieds Stärken am besten beschreiben. So sieht sich der Center eher in der Defensive als in der Offensive, wo es manchmal noch am Stellungsspiel harkt. Stärken in der Offensive schreibt Noah Ehrenfried eher seinem kleineren Bruder David zu: „Er ist sicherlich der bessere Stürmertyp von uns beiden“, sagt Noah Ehrenfried, für den es immer etwas Besonderes ist, gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Feld zu stehen.

Aber auch abseits der Sporthalle ist der Floorball ein zentrales Gesprächsthema bei den Ehrenfrieds. „Es kommt durchaus vor, dass wir uns nach einem Spiel zuhause noch anblaffen“, verrät der 20-Jährige. Verwunderlich ist es daher nicht, dass es der große Wunsch von Noah Ehrenfried ist, einmal zusammen mit beiden Brüdern für Eiche Horn aufzulaufen. Ob dieser Traum irgendwann in Erfüllung gehen wird, ist aber im Moment nicht seriös zu beantworten: Kai Ehrenfried weilt derzeit in Australien.

Ein weiterer Wunsch Noah Ehrenfrieds ist es, in der 1. Bundesliga zu spielen. Hierfür ist dem dritten Kapitän aber keinesfalls jedes Mittel recht. „Ich würde für eine höhere Liga niemals den Verein verlassen“, sagt Noah Ehrenfried. Er steht loyal zu seinem Verein, den er auch abseits des rein Sportlichen unterstützt. Seit dem Sommer absolviert er nämlich ein vereinsinternes Praktikum beim TV Eiche Horn, hauptsächlich im Fitnessstudio, aber Noah Ehrenfried hilft immer dort aus, wo gerade Not am Mann ist. „Noah ist unersetzlich. Ich bin unglaublich froh, dass er mich unterstützt“, sagt Daniel Teetz, der hauptberuflich für Eiche Horn arbeitet und den Praktikanten seit 2011 trainiert.

Vor drei Jahren war Daniel Teetz auch präsent, als der damals 17-Jährige seinen ersten Bundeligatreffer erzielte. Insbesondere schätzt der Trainer Ehrenfrieds Konstanz sowie seine Mentalität. „Er ist der Grund, warum wir die engen Spiele dieser Saison noch gedreht haben“, sagt Daniel Teetz. Schon zum Saisonauftakt hatte Noah Ehrenfried beim 4:3 gegen den TSV Neuwittenbek den entscheidenden Treffer erzielt, in der dritten Runde des Stena Line FD-Pokals sicherte Ehrenfried seinen Floorballern durch ein Last-Minute-Tor gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld dann das Weiterkommen.

Ehrenfried selbst bewertet die laufende Spielzeit durchaus kritisch. „Es fehlt uns an Souveränität, das haben wir in der vergangenen Saison besser gemacht“, sagt der 20-Jährige und führt weiter aus: „Der diesjährige Kader hat sich verbessert, aber wir kriegen die Qualität noch nicht so richtig aufs Feld.“ Allein in der Liga hat der Horner in der laufenden Spielzeit bereits fünf Mal genetzt, fünf Vorlagen gegeben und steht damit auf Platz sieben der Scorerliste der zweiten Bundesliga – eine sehr ansehnliche Quote für einen so jungen Centerspieler.

Dass Noah Ehrenfried auf diesem Niveau heute Floorball spielt, verdankt er Daniel Teetz. „Ich glaube nicht, dass ich mich bei einem anderen Trainer so entwickelt hätte“, sagt er. Noch als Jugendspieler wurde Noah Ehrenfried aus disziplinarischen Gründen während einiger Trainingseinheiten vorzeitig unter die Dusche geschickt, heute übernimmt der junge Erwachsene eigenständig Verantwortung und trainiert die U 13 sowie die U 15 des TV Eiche Horn. Selbst schafft er es immer wieder, in schwierigen Spielen den Schalter umzulegen und sich persönlich sowie das gesamte Team dadurch aus gelegentlichen Formtiefs zu holen.

Dieser Einsatz ist auch ein Resultat aus der Dankbarkeit zu seinem Coach gegenüber. „Daniel steckt so viel Engagement in die Mannschaft, ohne auch nur einen Cent dafür zu bekommen. Da will ich ihm zumindest mit meiner Leistung etwas wieder geben“, erklärt Noah Ehrenfried, der eine Nominierung für die Nationalmannschaft als „eher unrealistisch“ einschätzt. Sicher ist für den Center jedoch, dass er noch eine lange Zeit Floorball spielen will und sich auch im späteren Arbeitsleben einen Ausgleich schaffen möchte. Seine Entwicklungsaussichten lassen – zumindest nach Aussagen seines Trainers – durchaus hoffen: „Er hat in den vergangenen zwei Jahren einen riesigen Sprung gemacht und besitzt immer noch sehr viel Luft nach oben“, sagt Daniel Teetz. „Das ganze Team kann unglaublich froh sein, einen solchen Spieler in den eigenen Reihen zu haben.“