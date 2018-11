Daniel Lachmund war bisher Sportlicher Leiter des TSV Ganderkesee, in der neuen Saison kommt nun noch das Amt des Cheftrainers dazu. Beim Fußball-Bezirksligisten tritt der 35-Jährige die Nachfolge von Hamid Derakhshan an. (INGO MOELLERS)

Daniel Lachmund wechselte im Jahr 2010 vom VfB Oldenburg zurück zum TSV Ganderkesee. Bei den Oldenburgern hatte er drei Jahre lang erst die U14 und dann die U17 gecoacht. „Danach wollte ich eigentlich nicht noch einmal einen Posten als Trainer annehmen“, gibt Lachmund schmunzelnd zu. Zur Saison 2015/2016 übernimmt er nun aber die Geschicke des Fußball-Bezirksligisten TSV Ganderkesee. Zudem bleibt er der Sportliche Leiter des Klubs.

„Das war eigentlich nicht mein Plan, aber der Vorstand kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich den Posten nicht übernehmen will“, erklärt Lachmund. Zwar beschäftigten sich die Vereinsführung und auch der Sportliche Leiter Lachmund selbst mit anderen Kandidaten, „doch irgendwie hat immer etwas nicht gepasst“, sagt der 35-Jährige. Nachdem er sich das Angebot hatte in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, sagte er schließlich zu.

Ein Grund für sein Ja-Wort war auch, dass Lachmund bereits vor Jahren einige Spieler als Jugendcoach in Ganderkesee betreut hat. „Ich habe früh gemerkt, dass ich Fußball besser mit dem Kopf verstehe, als dass ich ihn mit dem Fuß spielen kann“, gibt Lachmund zu. Nun beerbt er Trainer Hamid Derakhshan, der den Verein aus beruflichen und familiären Gründen in Richtung Hamburg verlassen hat.

Viele Abgänge

Und der Neue hat in der kommenden Spielzeit einiges zu tun. „Wir mussten und haben bewusst die Kaderstruktur verändert“, unterstreicht Lachmund. Fünf wichtige Spieler wanderten ab: Torjäger Manuel Carrilho und dessen Bruder Denis wollen sich wieder in Bremen einen Klub suchen. Dariusch Azadzoy und Niels-Hendrik Walch gehen für ein Jahr ins Ausland, und Apostolos Papakostas kehrt in seine Heimat Griechenland zurück. „Wir haben zwar einige erfahrene Spieler verloren, aber jetzt bewusst nach jungen Talenten Ausschau gehalten und dafür die unteren Herren-Ligen sowie den A-Jugend-Bereich beobachtet“, betont Lachmund.

Er und sein Trainerteam sind dabei fündig geworden: Bisher gab der Klub bekannt, dass Jean-Michel Dietrich und Michael Eberle aus der eigenen Zweiten sowie Lennard Stöver und Collin Carmesin aus der eigenen A-Jugend in die erste Mannschaft aufrücken. Einziger externer Zugang ist bislang Bassel Ibrahim vom Bookholzberger TB, der in der abgelaufenen Spielzeit in der 1. Kreisklasse 23 Treffer erzielte. Weitere Verpflichtungen sollen folgen. „Ein neuer, junger Offensivmann steht so gut wie fest, den Namen kann ich aber noch nicht sagen“, erklärt Lachmund.

Auffällig bei allen Zugängen ist das Alter. „Wir haben eine extrem junge Truppe. Ihr Durchschnittsalter liegt bei etwa 20,5 Jahren.“ Nach dem Motto „Jugend forscht“ geht der TSV also in seine zweite Bezirksligasaison nach dem Aufstieg 2014. Dennoch ist Lachmund überzeugt von der Mannschaft, traut ihr mindestens den Klassenerhalt zu und weiß, dass er kaum eine andere Wahl hat als auf die Jugend zu setzen: „Mittlerweile ist es ja so, dass einige Teams in dieser Liga Geld zahlen, aber das können und wollen wir nicht.“

Sein Klub habe sich auf die Fahnen geschrieben, dass er auf den Nachwuchs setzen will. Alles andere hält Lachmund für ungesund für den Verein. Dauerhaft sei die Vorgehensweise der Ganderkeseer nach Meinung des Trainers, der erstmals im Alter von 25 Jahren einen Posten beim TSV übernahm, deutlich besser:„Wir setzen auf Spieler, die Fußball lieben und Spaß daran haben.“

Und diese Akteure will Lachmund weiterentwickeln und ihnen vorerst den Druck nehmen: „Die Erwartung, dass sie die Liga rocken müssen, ist nicht da.“ Dabei unterstützt ihn das gleiche Trainerteam, das schon mit Vorgänger Derakhshan zusammengearbeitet hat. Lachmund hätte sich das „nicht besser vorstellen können“.

Vorstellungen hat der neue Trainer auch in Bezug auf den Spielstil seiner Mannschaft. Er mag den FC Bayern München und den FC Barcelona. Bedeutet: Ganderkesee wird in Zukunft vermehrt auf Ballbesitz setzen. „Ich wünsche mir einen planvollen, zielgerichteten Offensivfußball“, betont Lachmund. Der Neu-Coach weiß genau, was er will. Aufdrängen will er dem Team seine Philosophie aber nicht, sondern situationsbedingt und nach den Stärken der Mannschaft entscheiden, was das Beste für sie ist. „Wir haben sechs Wochen Vorbereitungszeit, in denen wir uns ein genaues Bild machen werden“, unterstreicht Lachmund. Und obwohl er eigentlich kein Trainer mehr sein wollte – seine Jungs verteidigt er bereits jetzt, als wenn er sie schon seit vielen Jahren trainieren würde: „Ich werde mich immer vor das Team stellen.“