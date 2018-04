Leute

«Der kleine Tag» wird vergoldet

Jeder Tag ist einmalig und etwas Besonderes, er wird nie wiederkehren. Darum geht es in dem Musical «Der kleine Tag». Ein Musical ist ein Stück, in dem gesungen und getanzt wird. Und «Der kleine Tag» ist so erfolgreich, dass es eine weitere Auszeichnung bekommt.