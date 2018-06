Er schuf mit „Derrick“ die meistverkaufte deutsche Serie der Fernsehgeschichte. Mehr als 100 Länder sendeten die Polizeifilmreihe (281 Folgen) mit Horst Tappert als Münchner Oberinspektor Stephan Derrick und Fritz Wepper als Inspektor Harry Klein. Herbert Reinecker, der am 24. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre, schrieb alle Drehbücher; er ist auch der geistige Vater der Serie „Der Kommissar“ mit Erik Ode (97 Folgen).

Als Reinecker 2007 starb, war sein Feld gut bestellt. Vier Jahre zuvor hatte der damals schon 88-Jährige seinen Nachlass der Deutschen Kinemathek übergeben. Dass das Film- und Fernsehmuseum in Berlin angesiedelt ist, rührte den Greis: „Jetzt habe ich wieder einen Koffer in Berlin, meinem eigentlichen Zuhause“, sagte der Westfale, der seine Liebe zur Hauptstadt dem Vernehmen nach in den 1940er-Jahren entdeckte. Damals war er Hauptschriftleiter des HJ-Zentralorgans „Der Pimpf“.

Ein Koffer reichte nicht aus. Mehr als 500 Drehbücher gingen 2003 ans Filmmuseum. Dass der künstlerische Nachlass noch zu Reineckers Lebzeiten sein Haus in Oberbayern verließ, sorgte in der Kinemathek für Freude. Denn Reinecker ist im Bereich der Spannungsunterhaltung ein Solitär, der nicht nur Krimi konnte. So gebietet die Deutsche Kinemathek neben Manu- und Typoskripten für die Serien „Der Kommissar“ und „Derrick“ auch über die Drehbücher zu gefeierten Spielfilmen der Nachkriegszeit – darunter „Kinder, Mütter und ein General“ (1954), „Canaris“ (1955) und „Die Trapp-Familie in Amerika“ (1958). Doch zumal der Nimbus von „Derrick“ war es, der Reinecker stolz machte. Nicht von ungefähr bezeichnete er sich wegen der Exportschlagerqualität der Reihe als „kulturübergreifender Botschafter“. Ein Diplomat, der süffisant den Verdacht streute, „dass in der italienischen Synchronisation bisweilen ein bisschen Text dazugedichtet wird – so schnell wie die immer reden“. Dabei wahrte er zum Darsteller seines fast global kultisch verehrten Helden zusehends Distanz. Tappert habe „irgendwann so getan, als habe er die Serie gemacht“, gab Reinecker zu Lebzeiten oft zu Protokoll. Zudem könne er Tapperts in den 90er-Jahren geäußerte Vorwürfe nicht vergessen, seine Drehbücher seien „zu philosophisch“.

Derlei musste Reinecker schmerzen. Tatsächlich kreisen seine unpolitischen Plots so notorisch um individuelle Schuld und Sühne, dass der Verdacht naheliegt, er mache seine von Verfehlungen geduckten Figuren für eigene Verstrickungen haftbar. Schließlich arrangierte er sich bestens mit den Nazis: Neben besagtem Engagement für die NSDAP-Jugendorganisationen verfasste er noch 1944 das Drehbuch zum vom Regime mehrfach preisgekrönten Kriegsertüchtigungsfilm „Junge Adler“.