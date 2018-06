An der Bushaltestelle, am Straßenrand, an der Hauswand – überall begegnet man ihnen. Großformatige Plakate, die nur ein Ziel verfolgen: alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und ihre Botschaft an die Frau und den Mann zu bringen. Das Luzerner Plakatfestival ‚Weltformat 13’ hat sich bereits zum fünften Mal dem Medium gewidmet. Thema des dabei ausgeschriebenen Studentenwettbewerbes war „Neugier“. Gewonnen hat ihn Filippo Baraccani aus Schwachhausen, der an der Hochschule für Künste (HfK) eingeschrieben ist.

Kaum was zu sehen auf dem ersten Bild. Aber da, auf dem zweiten erscheint plötzlich ein schwarzer Fleck, der sich auf dem dritten Bild zu einem Schatten entwickelt hat. Eine Katze also. Nur fragt man sich, warum da plötzlich auf Bild vier etwas blau-weiß Geringeltes hinter der grünen Wand hervorlugt. Ist die Katze etwa nicht allein, trägt sie einen Mantel oder – die Frage bleibt offen, denn Bild fünf und sechs sind nur angeschnitten. Auch der Schöpfer des Plakates, Filippo Baraccani, weiß nicht, wie es weitergeht. Eines aber ist sicher, die Neugier hat er geweckt.

Mit seiner Idee und deren Umsetzung hat er den ersten Preis beim dritten internationalen Studentenwettbewerb des Luzerner Plakatfestival „Weltformat 13“ zum Thema „Neugier“ gewonnen. Die Jury hat unter fast 500 eingereichten Beiträgen von 230 Studierenden Filippo Baraccanis Plakat ausgewählt. Er habe das Wettbewerbsthema mit seiner unaufgelösten Enthüllung raffiniert umgesetzt, fand Jurymitglied Klaus Fromherz. Sein Plakat erkläre die Neugier nicht, sondern wecke sie. Die unvollständige Geschichte lasse den Betrachter darüber rätseln, was wirklich hinter der Ecke stecke. Wirkungsvoll seien außerdem die präzise, reduzierte Umsetzung sowie die eigenwillige Farbgebung.

Katze im Kopf

Dabei war die Idee mit der comicartigen Bildabfolge anfangs nur einer von mehreren Entwürfen. „Ich musste bei dem Thema als Erstes an ‚Curiosity killed the cat’, eine britische Band, glaube ich, denken“, erzählt Filippo Baraccani, der seit 2008 Integriertes Design an der Hochschule für Künste (HfK) in Bremen studiert. „Die Katze schwebte also von Anfang an in meinem Kopf. Ich habe dann mehrere Ideen anskizziert, einige weiterentwickelt, andere verworfen, bis sich dann mein Favorit herausbildete.“

Sein prämiertes Plakat arbeitet mit dem Wettbewerbsthema auf mehreren Ebenen. Er habe Neugier visuell als Begriff darstellen und sie gleichzeitig auslösen wollen, erklärt er. Wer neugierig sei, möchte mehr erfahren, und auf der Suche nach Antworten, ergeben sich oft ganze neue Dinge. Man erfahre etwas, wonach man eigentlich gar nicht gesucht habe, sagt Filippo Baraccani.

Sein Handwerk hat er nicht erst während des Studiums gelernt. Der gebürtige Florentiner, der in Ottersberg aufgewachsen ist, hat schon als Kind gerne gezeichnet. Nach dem Abitur und einem Praktikum in einer Werbeagentur entschloss er sich zu einer Ausbildung als Mediengestalter. Dann bewarb er sich um einen Studienplatz im Bereich Integriertes Design an der Hochschule für Künste und schaffte die Aufnahmeprüfung. Neben seinem Studium arbeitet er weiterhin freiberuflich für eine Bremer Werbeagentur.

„Illustrationen machen mir viel Spaß“, sagt er. „Ich interessiere mich aber auch sehr für das Medium Film und könnte mir vorstellen, nach meinem Studium in dem Bereich zu arbeiten. Eventuell auch eine Zeit lang ins Ausland zu gehen und den Horizont zu erweitern.“

Aber vorerst gilt seine ganze Energie seinem Diplom – was ihn nicht daran gehindert hat, den Preis für sein prämiertes Plakat persönlich in der Schweiz abzuholen. „Die Nachricht, dass ich gewonnen habe, kam doch ziemlich überraschend für mich“, erzählt er. „Ich bin dann kurz entschlossen nach Luzern gefahren. Früh morgens hin, abends die Preisübergabe und danach wieder per Zug zurück nach Bremen.“

Ob sein Konzept mit der Neugier aufgeht, wird sich im Januar herausstellen. Dann wird sein Plakat in der ganzen Schweiz zu sehen sein. Neben einem Preisgeld hat der Designstudent nämlich auch einen nationalen Plakataushang eines Schweizer Außenwerbeunternehmens gewonnen. Er jedenfalls, sagt Filippo Baraccani, sei schon neugierig auf die Reaktionen der Betrachter.