Christian Dissinger (M) kommt zum Wurf auf das tunesische Tor. Foto: Marijan Murat (dpa)

Vor 4113 Zuschauern war Uwe Gensheimer mit acht Toren der erfolgreichste Werfer der Deutschen. Für Tunesien war Amine Bannour mit elf Treffern bester Schütze.

Patrick Wiencek (r) scheitert an der tunesischen Verteidigung. Foto: Marijan Murat (dpa)

"Wir haben ingesamt zu viele Gegentore kassiert. Ich habe viele gute Sachen heute gesehen, aber auch Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Ich fahre nach Rio, um Gold zu gewinnen", sagte Torwart Andreas Wolff im ZDF. "Es war der eine oder andere Konzentrationsfehler zu viel drin", erklärte Gensheimer.

Am 14. Juli wird Bundestrainer Dagur Sigurdsson bekanntgeben, welche 14 Spieler und welcher Reservist mit zum olympischen Turnier im August dürfen. Im Kader des Europameisters standen für die Testpartie 21 Handballer. "Es ist sehr schwierig, bei Olympia wollen alle dabei sein", sagte Sigurdsson.

Dagur Sigurdsson gestikuliert während des Spiels. Foto: Marijan Murat (dpa)

Überraschend fehlte EM-Torwart Carsten Lichtlein im deutschen Aufgebot. Er konkurriert mit Andreas Wolff und Silvio Heinevetter um voraussichtlich zwei Olympia-Tickets für Keeper. Auch die EM-Spieler Jannik Kohlbacher und Erik Schmidt sowie Tim Kneule mussten zuschauen. Einen Einsatz von Steffen Fäth hatte der Bundestrainer schon im Vorfeld ausgeschlossen.

Auf Rechtsaußen bekam Tobias Reichmann rund zwei Drittel der Spielzeit. Er liefert sich mit Patrick Groetzki vom Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen ein Duell um die Position. Nach einem frühen 0:2-Rückstand drehte Deutschland dank einiger Paraden von Wolff auf und konnte rasch in Führung gehen.

Rune Dahmke wirft den Ball gegen Tunesiens Torwart Marrem Missaoui. Foto: Marijan Murat (dpa)

Die beiden für das olympische Turnier qualifizierten Mannschaften agierten aggressiv in der Verteidigung, spielten aber auch zielstrebig nach vorne. Für die DHB-Auswahl kamen immer wieder Fabian Wiede und Julius Kühn aus dem Rückraum zu erfolgreichen Abschlüssen, Linksaußen Gensheimer veredelte vor allem schnelle Angriffe und Siebenmeter-Würfe gewohnt sicher.

Tunesien, Zweiter der Afrikameisterschaft, bekam nach der Pause mit den schnellen Angriffen der Deutschen immer mehr Probleme. Für das DHB-Team kam Heinevetter ins Tor, auch er war ein sicherere Rückhalt. Die Spieler von Trainer Sigurdsson gewannen am Ende souverän.

Paul Drux verteidigt gegen den Tunesier Mohamed Soussi. Foto: Marijan Murat (dpa)

Nach der Nominierung am Donnerstag gibt es eine kleine Pause für die Nationalmannschaft, bevor sie sich am 19. Juli wieder trifft. Dann bestreitet das Olympia-Team gemeinsam mit Gastgeber und Olympiasieger Frankreich, dem zweimaligen Europameister Dänemark und Afrika-Champion Ägypten das EuroTournoi in Strasbourg (22. bis 24. Juli).

Am 1. August fliegen die Handballer nach Rio, wo zwei Tage später die Generalprobe gegen Kroatien auf dem Programm steht. Das erste Spiel der Deutschen beim olympischen Turnier ist am 7. August gegen Schweden. Weitere Kontrahenten in der Gruppe B sind Polen, Brasilien, Slowenien und Ägypten. Die ersten vier Teams beider Gruppen erreichen das Viertelfinale.

Deutschlands Torwart Andreas Wolff lässt den Ball passieren. Foto: Marijan Murat (dpa)

Mannschaften und Statistik:

Deutschland: Heinevetter (Füchse Berlin), Wolff (THW Kiel), - Gensheimer (Paris St. Germain) 8/3, Lemke (SC Magdeburg), Wiencek (THW Kiel) 3, Reichmann (KS Vive Kielce) 4, Wiede (Füchse Berlin) 4, Pekeler (Rhein-Neckar Löwen) 1, Weinhold (THW Kiel), Strobel (HBW Balingen-Weilstetten), Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) 2, Häfner (TSV Hannover-Burgdorf) 5, Dahmke (THW Kiel) 3, Kühn (VfL Gummersbach) 5 Dissinger (THW Kiel), Drux (Füchse Berlin) 3

Patrick Wiencek (M) setzt sich am Wurfkreis gegen die Tunesier Aymen Toumi (l) und Aymen Hammed durch. Foto: Marijan Murat (dpa)

Tunesien: Missaoui, Maggaiz, Bedoui - Toumi, Tej 4, Maaref, Bannour 11, Maggaiz, Bhar, Youssef, Bedoui, Sanai 2, Boughanmi 6/2, Saied 2, Hosni 2, Salah, Hammed, Chouiref, Soussi 1, Jallouz 4.

Schiedsrichter: Jiri Novotny, Vaclav Horacek (Tschechien) Zuschauer: 4113 Strafminuten: 4 / 2- Disqualifikationen: - / - (dpa)