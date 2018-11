Deutsches Team

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Deutsche Olympioniken von 20 000 Sportfans in Hamburg empfangen

Hamburg (dpa) - 20 000 Sportfans haben den deutschen Olympioniken bei der Ankunft mit der «MS Deutschland» in Hamburg einen rauschenden Empfang bereitet. Mehr als 200 der in London vertretenen Athleten legten mit dem «Traumschiff» in der Hafencity an. Die nach zwei Partynächten müden Athleten präsentierten ihre Medaillen und schrieben Autogramme. Danach ging es zu einem offiziellen Senatsempfang im Hamburger Rathaus. Dort wurden die Sportler von Bürgermeister Olaf Scholz empfangen.