Deutsche Weinkäufer greifen wieder mehr zu Flaschen aus der Region

Mainz (dpa) - Heimat ist in - auch bei Weinkäufern. Die 13 deutschen Anbaugebiete konnten in der Gunst wieder aufholen. Das zeigt laut Konsumforschern auch der Verkauf in den Supermärkten.