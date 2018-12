Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es keine. Von seiner 73-jährigen Frau fehlte zunächst weiter jede Spur. In der Region ist es derzeit mehr als 40 Grad heiß. Das ältere Paar war Anfang Februar nach Australien gekommen. Am Donnerstag mieteten die beiden auf dem Flughafen von Alice Springs ein Auto. Am Tag danach machten sie sich auf den Weg zum etwa 70 Kilometer entfernten Naturpark Trephina Gorge. Dort wurde am Wochenende auf einem Parkplatz ihr verlassenes Auto gefunden. Die beiden selbst wurden seither nicht mehr lebend gesehen.