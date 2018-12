Die EU räumt den Mitgliedsstaaten mehr Möglichkeiten ein, den Anbau von Gentech-Pflanzen auf ihrem Territorium zu untersagen. Doch der Text aus dem Hause Christian Schmidt torpediert den Geist der Richtlinie. Er stellt so hohe Hürden auf, dass flächendeckende Gentech-Anbauverbote in Deutschland ein Ding der Unmöglichkeit werden. Um ganz Deutschland gentechnikfrei zu halten, muss sich zunächst die Mehrheit der Bundesländer gegen Gentechnik auf dem Acker aussprechen. Jedes Bundesland muss ausführlich begründen, warum es bei sich keine Gentech-Pflanzen duldet. Es kann zum Beispiel auf seine kleinräumige Landwirtschaft verweisen und auf den Gentech-Pollen, der Nachbarfelder kontaminieren und Ernten unverkäuflich machen würde, weil kein Lebensmittelhändler Gentech-Ware akzeptiert. Oder auf seine Vorstellungen von Qualitätslandwirtschaft.

Zusätzlich müssten danach sechs Bundesministerien einvernehmlich entscheiden. Würde auch nur ein Ministerium ausscheren, wäre damit ein Anbauverbot für die gesamte Bundesrepublik vom Tisch. Offenbar setzt die Bundesregierung auf die Veto-Macht des Bundesforschungsministeriums, das traditionell Gentechnik befürwortet. Es ist zu erwarten, dass das Ministerium zu bundesweiten Anbauverboten immer „Nein“ sagen wird. Ein Einvernehmen aller sechs Ministerien ist daher völlig illusorisch. Hinzu kommt: Die Einigung aller Beteiligten, von Bundesländern und sechs Bundesministerien, muss in 45 Tagen über die Bühne gehen. Unwahrscheinlich, dass das klappen könnte.

Kommt kein bundesweites Verbot zustande, sind die Bundesländer am Zug, so sieht es der Gesetzesentwurf vor. Jedes einzelne für sich kann Anbauverbote aussprechen. Und wäre damit gleich in zweifacher Hinsicht bestraft. Es könnte von Gentechnik-Pflanzen quasi umzingelt werden, und es wäre zusätzlich noch möglichen Konzernklagen ausgesetzt. Denn die Verbotsgründe, die ein Bundesland liefern muss, werden sofort findige Konzernanwälte auf den Plan rufen. Diese werden alles daransetzen, die Begründungen auseinanderzupflücken – und einzelne Bundesländer sind viel angreifbarer als ein geeint auftretender Nationalstaat.

Daher bedeuten Verbote einzelner Bundesländer: Deutschland wird ein „Flickenteppich“. Einer schleichenden gentechnischen Kontamination von Landwirtschaft und Lebensmitteln wären Tür und Tor geöffnet.

Unsere Gastautorin arbeitet seit 1993 zum Thema Gentechnik, war von 1999 bis 2001 Gentechnik-Campaignerin bei „GLOBAL 2000“ in Österreich und ist seit 2001 beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) tätig.