Devisen: Euro gibt deutliche Gewinne teilweise ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem deutlichen Sprung nach oben im europäischen Handel hat der Euro <EURUS.FX1> am Donnerstag im New Yorker Handel einen kleinen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2286 US-Dollar. Deutliche Worte von EZB-Chef Mario Draghi hatten den Euro zuvor beflügelt. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,2260 (Mittwoch: 1,2134) Dollar festgesetzt.