Händler sprachen von Gerüchten, nach denen die SNB stärker Schwedische Kronen und Britische Pfund kaufen wolle und weniger den Euro. Die SNB wolle so ihre Devisenbestände diversifizieren und habe offenbar schon am Mittwoch Euro verkauft. Sie hatte hatte zuletzt immer wieder im großen Umfang Euro erworben, um eine weitere Aufwertung des Franken zu verhindern. Die SNB strebt hier einen Eurokurs von mindestens 1,20 Franken an. Der Eurokurs reagierte zum Franken jedoch kaum und notierte zuletzt bei 1,2012 Franken. Zum Britischen Pfund und zur Schwedischen Krone geriet der Euro jedoch auch merklich unter Druck.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Vormittagshandel nicht veröffentlicht. Im Nachmittagshandel stehen jedoch eine Reihe wichtiger Daten aus den USA auf dem Kalender. So werden unter anderem Zahlen zu den Verbraucherpreisen und zur Industrieproduktion veröffentlicht.