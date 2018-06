Frauenministerin Manuela Schwesig und Justizminister Heiko Maas stellen die Eckwerte für die Frauenquote vor, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel präsentiert neue Pläne zur Energiewende, Sozialministerin Andrea Nahles hat mit Rentenpaket und Mindestlohn einen Stammplatz in den Schlagzeilen sicher. Auf den ersten Blick könnte man meinen, Deutschland würde allein von den Sozialdemokraten regiert. Die haben in den ersten 100 Tagen der Großen Koalition wahre Hyperaktivität an den Tag gelegt. „Wir sind der Motor der Koalition“, sagt SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi selbstbewusst.

Während sich die SPD an der 100-Tage-Bilanz regelrecht berauscht, fällt das Zwischenfazit bei CDU und CSU etwas nachdenklicher aus. „Wir waren nicht füreinander vorgesehen“, so lautet etwa der ernüchternde Kommentar von Michael Grosse-Brömer, seines Zeichens Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Fraktion. Der Politiker aus dem Landkreis Harburg trifft mit dem lapidaren Satz die Stimmung in seiner Fraktion. Sie macht sich momentan Luft mit dem heftigen Widerstand gegen die Rente mit 63.

Dabei hatte alles so schön begonnen. Bei der Kabinettsklausur im beschaulichen Meseberg im Januar kommt, das berichten Teilnehmer glaubhaft, sogar so etwas wie Aufbruchstimmung auf. Doch dann folgt Anfang Februar der große Knall, der das Bündnis bis heute überschattet. Der Nienburger SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edathy wird beschuldigt, möglicherweise kinderpornografisches Material zu besitzen. Eine unüberlegte Erklärung zu diesem Fall von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann lässt Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich in den Verdacht geraten, auf seinem vorherigen Posten als Innenminister ein Amtsgeheimnis verraten zu haben.

Der CSU-Mann muss zurücktreten. Für die selbstbewussten Bayern ist dies eine Schmach. Zumal die Haupt-Mitwisser in der SPD – Gabriel, Oppermann und Außenminister Frank-Walter Steinmeier – ungeschoren davonkommen. Der Fall Edathy hat Misstrauen unter den Koalitionären gesät – weniger in der Regierungsmannschaft, dafür umso mehr zwischen den Fraktionen. Von „Stresstest“ ist die Rede.

Ein sichtbares Zeichen dafür: Die drei Parteichefs haben sich wiederholt unter sechs Augen getroffen, der Koalitionsausschuss ist bislang kein einziges Mal zusammengekommen. Das Verhältnis der drei Vorsitzenden ist der Stabilitätsanker dieser Koalition. Insbesondere Merkel und Gabriel schätzen sich gegenseitig und haben Vertrauen zueinander. Das berichten Vertraute beider Seiten immer wieder.

Doch die unterschiedlichen Strategien der drei Oberkoalitionäre sind auch klar: Gabriel will für die SPD schnelle Erfolge einfahren, damit sich das Trauma der Jahre 2005 bis 2009 nicht wiederholt. Damals sahen sich die Sozialdemokraten als Aktivposten der Großen Koalition, wurden aber bei der Bundestagswahl 2009 vom Wähler abgewatscht. Und dieses Malheur könnte sich sogar wiederholen: Bisher schlägt sich der Eifer der SPD-Minister nicht in den Umfragewerten nieder. Es ist das alte Leid der Sozialdemokraten: Ihre Herzensthemen sind oft nicht die der Republik.

Merkel gibt sich auch als GroKo-Chefin wie gewohnt betont unaufgeregt. Sie würde es niemals öffentlich sagen, aber sie denkt womöglich: Die Sozis sollen sich mal ruhig abstrampeln, am Ende fahren wir doch wieder die Ernte ein. Auf der Habenseite der CDU steht vor allem Merkels besonnenes Krisenmanagement in Sachen Krim und Ukraine, Wolfgang Schäubles seriöse Haushaltspolitik und der respektable Start von Ursula von der Leyen als erste deutsche Verteidigungsministerin. Horst Seehofer passt vor allem darauf auf, dass Bayern als „Premiumland“ und die Marke CSU erkennbar sind. Der Parteichef bleibt seiner Linie treu und versucht, populäre Forderungen wie etwa die Pkw-Maut in Berlin durchzudrücken.

Große Koalition ist gleich große Taten? Diese Gleichung darf man anzweifeln. Es ist seit den ersten Tagen von Schwarz-Rot auffällig, wie sich die Koalitionäre gegenseitig beharken, wenn der Koalitionsvertrag kleinste Interpretationsspielräume lässt: Ob Rente, Energiewende, Mindestlohn, Doppelpass, Mietpreisbremse oder Pkw-Maut – die jeweils andere Seite lässt keine Chance aus, mit Wonne reinzugrätschen. „Viel Reibung, wenig Richtung“, so beschreibt die Grünen-Vorsitzende Simone Peter das Erscheinungsbild von Schwarz-Rot.

Es bestätigt sich, was ein führendes Regierungsmitglied unmittelbar nach Ende der Koalitionsverhandlungen in kleinem Kreis bemängelt hat: Der GroKo fehle ein „gemeinsamer Überbau“, die zündende Leitidee, das große vereinende Ziel. Auch wenn CDU-Generalsekretär Peter Tauber in seiner 100-Tage-Bilanz betont: „Die Große Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel hat bereits jetzt entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt.“

Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass Deutschland schlichtweg verwaltet wird. Wichtige Themen wie der demografische Wandel, die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft oder die Zukunft der Pflege bleiben einfach liegen. In der Kohl-Ära war es immerhin die viel zitierte „geistig-moralische Wende“, bei Rot-Grün ein ausgeprägter Reformeifer, selbst Schwarz-Gelb startete mit ambitionierten Absichten. Der Großen Koalition indes wohnt bislang kein Zauber inne.