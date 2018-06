Und so untschieden das Spiel endete, so ungewiss blieb hinterher auch, ob es mit Nouri weitergehen wird. Doch schon an diesem Sonntag könnte es eine Entscheidung geben: Nach dem Auslaufen der Mannschaft wollen Sportchef Frank Baumann und Nouri ein Gespräch führen und sich anschließend erklären. Die Partie in Darmstadt mit einer grausamen ersten Halbzeit und einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause dürfte dabei nur wenig Anhaltspunkte geliefert haben – wohl aber die Werder-Profis, die sich abermals deutlich für Nouri aussprachen.