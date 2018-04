In den USA ist „Amahl und die nächtlichen Besucher“ von Gian Carlo Menotti ein Klassiker unter den Weihnachtsopern. Besonders beliebt ist das 1951 geschriebene Werk bei Kindern

, da es leicht zu verstehen ist und nur aus einem Akt besteht. Nun bringt das Landesjugendorchester (LJO) die Kinderoper, neu inszeniert von der Regisseurin Barbara Begerow, nach Bremen.

Gemeinsam mit sieben Solisten aus Bremen und Hamburg präsentiert das Orchester „Amahl und die nächtlichen Besucher“ am Sonnabend, 4. Januar, um 18 Uhr in der Kirche „Unser Lieben Frauen.“ Zwei weitere Aufführungen folgen am Sonntag, 5. Januar, um 15 und 18 Uhr.

Die Handlung spielt zur Zeit von Christi Geburt in Judäa. Der 12-jährige Amahl, ein gehbehinderter Junge, lebt in ärmlichen Verhältnissen mit seiner Mutter zusammen. Eines Tages, als Amahl auf ein Klopfen hin die Tür öffnet, stehen draußen die Heiligen Drei Könige und bitten um eine Unterkunft für die Nacht.

Amahl ist so gerührt von der Geschichte des Jesuskindes, die die drei Könige erzählen, dass er dem Neugeborenen das einzige schenken möchte, was er besitzt: seine Krücke. Als er den Königen sein Geschenk übergibt, geschieht ein Wunder: Er kann wieder gehen.

Für die Rolle des Amahl konnte Stefan Geiger, der Leiter des LJO, zwei Sänger aus dem Knabenchor „Unser Lieben Frauen“ gewinnen: den 13-jährigen Fritjof Klingenberg und den 12-jährigen Elias Wahba. „Die beiden teilen sich die Rolle. Mit der durchgehenden einstündigen Bühnenpräsenz ist sie für nur einen Jungen dieses Alters zu anstrengend“, erklärt Geiger. Ende September hatte das LJO den Part ausgeschrieben.

„Der Amahl ist eine Rolle, die nur ganz wenige Jungen singen können“, sagt der Leiter des Landesjugendorchesters. „Sie müssen schon ungefähr zwölf oder dreizehn Jahre alt sein, um sich so lange konzentrieren zu können, dürfen aber auch noch nicht im Stimmbruch sein.“ Darum ist Geiger froh, dass sich einige Jungen des Knabenchors „Unser Lieben Frauen“ auf die Ausschreibung hin meldeten.

Die Knabensoprane Elias Wahba und Fritjof Klingenberg erwiesen sich als die geeignetsten Kandidaten. Fritjof Klingenberg hat schon in den Produktionen „Turn of the Screw“ und „All diese Tage“ erste Opernerfahrung gesammelt. Für Elias Wahba ist es hingegen der erste Auftritt außerhalb des Knabenchors. Bevor sie die Rollen bekamen, hatten Fritjof Klingenberg und Elias Wahba noch nie etwas von „Amahl und die nächtlichen Besucher“ gehört. Dennoch konnten sich die beiden Jungen, die nicht nur Chorkollegen, sondern auch Klassenkameraden und gute Freunde sind, schnell in die Handlung einfühlen. „Obwohl das Stück so alt ist, wirken die Dialoge zwischen der Mutter und Amahl wie aus dem heutigen Alltag“, sagt Fritjof Klingenberg.

Alltagsdialoge auf der Bühne

In der ersten Szene der Oper verhandeln Mutter und Sohn singend darüber, ob es nicht allmählich Schlafenszeit sei. Amahl will vom Zubettgehen nichts wissen. Es sei doch noch hell draußen, entgegnet er der Mutter. „Das ist sehr nah an dem, was man auch heute noch als Junge in dem Alter erlebt“, sagt auch Elias Wahba. Die Rolle der Mutter singt die 25-jährige Mezzosopranistin Judith Thielsen, die an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg studiert. Als Heilige Drei Könige sind der Tenor Svjatoslav Martynchuk, der Bariton Clemens Gnad und der Bassbariton Christoph Heinrich zu hören. Der Schweizer Bariton Äneas Humm übernimmt den Gesangspart des Pagen.

Gemeinsam geprobt wird allerdings erst in letzten Woche vor der Premiere, auch das Orchester kommt dann hinzu. Bis dahin haben sich Fritjof Klingenberg und Elias Wahba zweimal wöchentlich mit Stefan Geiger in der Musikhochschule getroffen, um ihren jeweiligen Part einzuüben. Viel zu tun für die beiden Schüler, denn Elias trainiert daneben noch Hockey und Aikido, Fritjof spielt in seiner Freizeit Fußball und Klarinette.

Die Extra-Arbeit zwischen den Jahren nehme er für die Rolle des Amahl aber gern auf sich, sagt Elias Wahba, der privat keine Opernmusik, sondern lieber die Wise Guys hört. Für das LJO ist „Amahl und die nächtlichen Besucher“ die erste Opernproduktion. Dass es sich um eine Kinderoper handelt, bedeute nicht, dass sie weniger anspruchsvoll als eine Produktion für Erwachsene sei, betont Stefan Geiger.

„Viele denken bei dem Begriff Kinderoper an eine Oper, die nicht ganz ernst zu nehmen ist“, sagt der Orchesterleiter. Nicht zufällig habe sich der 2007 verstorbene Komponist Gian Carlo Menotti aber erst an dieses Werk gewagt, nachdem er schon sechs Erwachsenenopern geschrieben hatte. „Amahl und die nächtlichen Besucher“erzähle seine Handlung aus Sicht des Kindes, sagt Geiger. „Das zu schaffen ist nicht einfach.“

„Amahl und die nächtlichen Besucher“, Kirche Unser Lieben Frauen, Sonnabend, 4. Januar, 18 Uhr, Sonntag, 5. Januar, 15 und 18 Uhr.